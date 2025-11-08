फटाफट पढ़ें

पंजाब में विश्व विजेताओं का स्वागत

हरमनप्रीत-हरलीन-अमनजोत सम्मानित

चीमा बोले–बेटियों ने बढ़ाया मान

नई नीति से मिलेगा इनाम व नौकरी

ढोल-नगाड़ों संग मनाया गया जश्न

Punjab News : महिला क्रिकेट में भारत के लिए पहला विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित तीन पंजाबी खिलाड़ियों में से दो, हरलीन देओल और अमनजोत कौर, का पंजाब लौटने पर आज मोहाली के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पंजाब सरकार द्वारा भव्य स्वागत किया गया.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर, विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, जिला योजना बोर्ड की अध्यक्ष प्रभजोत कौर, जसवंत कौर और पार्षद सरबजीत सिंह समाना द्वारा इन विजेताओं का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से भव्य स्वागत किया गया.

पंजाब की महिला खिलाड़ियों का भव्य स्वागत

शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जश्न का माहौल था. पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और खेल विभाग ने ढोल-नगाड़ों और फूलमालाओं से उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गत दिवस वीडियो कॉल के जरिए पंजाब की तीनों खिलाड़ियों कैप्टन हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और अमनजोत कौर को बधाई दी थी.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मीत हेयर ने कहा कि हमारी बेटियों ने न केवल पंजाब का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है, उन्होंने कहा कि कैप्टन हरमनप्रीत कौर के पंजाब लौटने पर मुख्यमंत्री पंजाब सरकार की ओर से तीनों खिलाड़ियों को विशेष सम्मान देंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को नकद राशि और नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे पंजाब एक बार फिर खेलों में देश का नंबर एक राज्य बन रहा है.

महिला क्रिकेट में नई शुरुआत

सांसद मीत हेयर ने कहा कि विश्व विजेता बनने से महिला क्रिकेट में एक नई क्रांति आएगी. विश्व कप में जीत टीम के संयुक्त प्रयासों से ही संभव हो पाई है, इसीलिए यह जीत हासिल हुई है. उन्होंने कहा कि पंजाब समेत देश के छोटे शहरों और कस्बों से बड़े क्रिकेटर सामने आ रहे हैं. शुभमन गिल, हरमनप्रीत कौर, अर्शदीप सिंह, हरलीन देओल और अमनजोत कौर का उदाहरण हमारे सामने है.

हरलीन और अमनजोत ने जताया आभार

हरलीन देओल और अमनजोत कौर ने पंजाब सरकार और खासकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, जो खिलाड़ियों का बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि आज पंजाब और अपने घर पहुँचने पर उन्हें जो सम्मान और स्वागत मिला, वह उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, उन्होंने अन्य बेटियों के माता-पिता से अपील की कि वे अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें, उन्होंने अपने परिवार, कोच और बी सी सी आई का भी धन्यवाद किया.

परिवार और प्रशंसक रहे मौजूद

इस अवसर पर अमनजोत के परिवार के सदस्यों में पिता भूपिंदर सिंह, दादा ईशर सिंह, छोटी बहन कमलजोत, कोच नागेश गुप्ता और हरलीन के परिवार के सदस्यों में पिता बी एस देओल, माता चरणजीत कौर और भाई मनजोत सिंह के साथ-साथ बड़ी संख्या में रिश्तेदार और क्रिकेट प्रेमी शामिल थे.

उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल, जिला योजना समिति की अध्यक्ष प्रभजोत कौर, पार्षद सरबजीत सिंह समाना, पी आई एस निदेशक प्रशिक्षण (द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता) जीवनजोत सिंह तेजा, जिला खेल अधिकारी रूपेश कुमार भी स्वागत अतिथियों में उपस्थित थे.

