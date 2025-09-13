फटाफट पढ़ें

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार सूबे की मंडियों में से धान का एक-एक दाना खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह जानकारी पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरस्ट ने 16 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाले खरीफ खरीदी सीजन के लिए सुचारू और कुशल खरीद प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु आज समीक्षा बैठक के दौरान दी.

हरचंद सिंह बरस्ट ने सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रामवीर के साथ मिलकर खरीद प्रबंध संबंधी बोर्ड की तैयारियों का जायजा लेने हेतु जिला मंडी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.

मंडियों में धान संग्रहण के ठोस प्रबंध होंगे

खेती-बाड़ी और किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के निर्देशानुसार पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि सूबे की सभी 1,822 मंडियों एवं खरीद केंद्र धान की फसल की संग्रहण-संरक्षण व्यवस्था के लिए ठोस प्रबंधों से लैस हों, ताकि किसानों, आढ़तियों, मजदूरों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने अधिकारियों को मंडियों की सफाई, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय और बैठने के लिए छांव समेत व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया.

मजदूरों के लिए छांव और बैठने की व्यवस्था

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया के दौरान मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पर्याप्त छायादार क्षेत्र और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उनके आराम और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा सके.

उन्होंने जिला मंडी अधिकारियों और मुख्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से मंडियों का दौरा करें, जमीनी स्तर पर मूल्यांकन करें और खरीद सीजन के दौरान निरंतर निगरानी बनाए रखें, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके. चेयरमैन ने किसानों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया ताकि किसान अपनी उपज बिना किसी कठिनाई के बेच सकें.

पंजाब मंडी बोर्ड की क्रिकेट टीम की जर्सी लॉन्च

इस दौरान पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने पंजाब सिविल सचिवालय क्लब द्वारा आयोजित दूसरी वार्षिक कर्मचारी क्रिकेट लीग के लिए बोर्ड की क्रिकेट टीम की जर्सी भी लॉन्च की. इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली पंजाब मंडी बोर्ड क्रिकेट टीम की भी हौसला अफजाई की. इस दौरान टीम की ओर से बरसट और सचिव रामवीर को उपविजेता रहने पर प्राप्त हुई ट्रॉफी भी भेंट की गई.

