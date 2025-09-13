Punjab

पंजाब सरकार खरीफ सीजन में धान की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार, मंडियों में ठोस इंतजाम

Ajay Yadav13 September 2025 - 9:53 AM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब सरकार खरीफ सीजन में धान की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार, मंडियों में ठोस इंतजाम

फटाफट पढ़ें

  • 16 सितंबर से धान खरीद को लेकर पंजाब तैयार
  • मंडियों में खरीद प्रबंधों की समीक्षा बैठक हुई
  • सभी मंडियों में सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी
  • मजदूरों के लिए पानी, छाया और व्यवस्था तय
  • अधिकारी दौरा कर निगरानी और मूल्यांकन करेंगे

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार सूबे की मंडियों में से धान का एक-एक दाना खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह जानकारी पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरस्ट ने 16 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाले खरीफ खरीदी सीजन के लिए सुचारू और कुशल खरीद प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु आज समीक्षा बैठक के दौरान दी.

हरचंद सिंह बरस्ट ने सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रामवीर के साथ मिलकर खरीद प्रबंध संबंधी बोर्ड की तैयारियों का जायजा लेने हेतु जिला मंडी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.

मंडियों में धान संग्रहण के ठोस प्रबंध होंगे

खेती-बाड़ी और किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के निर्देशानुसार पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि सूबे की सभी 1,822 मंडियों एवं खरीद केंद्र धान की फसल की संग्रहण-संरक्षण व्यवस्था के लिए ठोस प्रबंधों से लैस हों, ताकि किसानों, आढ़तियों, मजदूरों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने अधिकारियों को मंडियों की सफाई, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय और बैठने के लिए छांव समेत व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया.

मजदूरों के लिए छांव और बैठने की व्यवस्था

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया के दौरान मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पर्याप्त छायादार क्षेत्र और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उनके आराम और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा सके.

उन्होंने जिला मंडी अधिकारियों और मुख्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से मंडियों का दौरा करें, जमीनी स्तर पर मूल्यांकन करें और खरीद सीजन के दौरान निरंतर निगरानी बनाए रखें, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके. चेयरमैन ने किसानों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया ताकि किसान अपनी उपज बिना किसी कठिनाई के बेच सकें.

पंजाब मंडी बोर्ड की क्रिकेट टीम की जर्सी लॉन्च

इस दौरान पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने पंजाब सिविल सचिवालय क्लब द्वारा आयोजित दूसरी वार्षिक कर्मचारी क्रिकेट लीग के लिए बोर्ड की क्रिकेट टीम की जर्सी भी लॉन्च की. इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली पंजाब मंडी बोर्ड क्रिकेट टीम की भी हौसला अफजाई की. इस दौरान टीम की ओर से बरसट और सचिव रामवीर को उपविजेता रहने पर प्राप्त हुई ट्रॉफी भी भेंट की गई.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 September 2025 - 9:53 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of PPSC में बड़ा बदलाव: दो नए सदस्य बने आयोग का हिस्सा, जानें कौन हैं ये दिग्गज

PPSC में बड़ा बदलाव: दो नए सदस्य बने आयोग का हिस्सा, जानें कौन हैं ये दिग्गज

13 September 2025 - 9:43 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में पंजाब में धान खरीद की तैयारियां तेज, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में पंजाब में धान खरीद की तैयारियां तेज, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध

12 September 2025 - 10:52 PM
Photo of बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, किसानों की भलाई का लिया संकल्प

बलजिंदर सिंह ढिल्लो बने पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, किसानों की भलाई का लिया संकल्प

12 September 2025 - 10:05 PM
Photo of विकसित भारत 2047: मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने रखे सामाजिक न्याय और शिक्षा सुधार के ठोस सुझाव

विकसित भारत 2047: मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने रखे सामाजिक न्याय और शिक्षा सुधार के ठोस सुझाव

12 September 2025 - 9:04 PM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री का सशक्त संदेश: 45 दिन में मिलेगा मुआवजा, खुद सीएम मान करेंगे निगरानी

बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री का सशक्त संदेश: 45 दिन में मिलेगा मुआवजा, खुद सीएम मान करेंगे निगरानी

12 September 2025 - 7:48 PM
Photo of पंजाब के रेवेन्यू अफसरों ने पेश की मिसाल, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 10 लाख रूपये

पंजाब के रेवेन्यू अफसरों ने पेश की मिसाल, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 10 लाख रूपये

12 September 2025 - 6:57 PM
Photo of CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया, बोले – अब बनूंगा ‘दुखमंत्री’

CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया, बोले – अब बनूंगा ‘दुखमंत्री’

12 September 2025 - 5:00 PM
Photo of पंचायतों से बड़ी अपील: जानिए कैसे सिर्फ 5% फंड से बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी बदली जा सकती है

पंचायतों से बड़ी अपील: जानिए कैसे सिर्फ 5% फंड से बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी बदली जा सकती है

12 September 2025 - 1:43 PM
Photo of पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

12 September 2025 - 11:49 AM
Photo of CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

12 September 2025 - 11:26 AM
Back to top button