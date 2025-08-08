Punjab Food Safety On Wheels : पंजाब सरकार की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स योजना अब राज्य के हर जिले में शुरू कर दी गई है. यह पहल लोगों को सुरक्षित और मिलावट मुक्त भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है. मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के ज़रिए अब दूध, पनीर, पानी, मिठाई, सब्जियां और मसालों जैसी चीजों की तुरंत जांच संभव हो गई है. इन वैन में आधुनिक उपकरण लगे हैं जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करते हैं. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने जनता से अपील की है कि वे अपने खाद्य पदार्थों की जांच जरूर कराएं और इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं.

मिलावट के खिलाफ सरकार की सख्ती

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने अब तक 18,000 से ज़्यादा प्रवर्तन और 12,000 से अधिक निगरानी सैंपल लिए हैं. साथ ही फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के ज़रिए 13,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है. जिन वस्तुओं की जांच की गई है, उनमें दूध, पनीर, खोया, मसाले, घी और फल-सब्जियां शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, और पिछले पांच वर्षों में 145 मामलों में अदालत ने छह महीने तक की सजा और जुर्माना सुनाया है. सरकार का संदेश साफ है, मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

शिविर और मेलों का आयोजन

खाद्य सुरक्षा को लेकर आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य सरकार ने करीब 500 कैंप लगाए हैं, जिनमें 55,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है. इन शिविरों में लोगों को स्वच्छता, संतुलित आहार, सुरक्षित भोजन और ‘ईट राइट’ जैसी पहल के बारे में जानकारी दी गई. इसके अलावा राज्य में 13 ‘ईट राइट मेले’ भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. मंडियों, स्कूलों, स्ट्रीट फूड हब और अन्य स्थानों पर 150 से अधिक स्थानों को ‘ईट राइट’ प्रमाणपत्र भी दिए गए हैं.

“सही खाएं, स्वस्थ रहें” का संदेश

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से अपील की कि वे छात्रों और युवाओं को इस अभियान से जोड़ें और वैन का उपयोग पूरी क्षमता के साथ करें. उन्होंने ज़ोर दिया कि पारदर्शिता के साथ सभी सरकारी नीतियों को लागू किया जाए. मंत्री ने कहा कि “शुद्ध अन्न से ही शुद्ध मन और स्वस्थ तन संभव है,” इसलिए हमें अपने खान-पान को लेकर जागरूक होना जरूरी है. उन्होंने सभी खाद्य व्यापारियों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स से अपील की कि वे अपने लाइसेंस और पंजीकरण करवाएं ताकि खाने की गुणवत्ता बनी रहे. अंत में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि “सही खाएं, स्वस्थ रहें” और पंजाब को एक पोषण-सुरक्षित राज्य बनाने में सहयोग करें.

