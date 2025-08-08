राष्ट्रीय

वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, सबूत दें या माफ़ी मांगे राहुल गांधी

Anup Tiwari8 August 2025 - 3:40 PM
2 minutes read
ECI VS Rahul Gandhi
वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार

ECI VS Rahul Gandhi : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत हुई, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए. राहुल गांधी का यह भी दावा था कि सिर्फ 25 सीटों के अंतर से मोदी सरकार बनी और चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद की. इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया.

चुनाव आयोग ने कहा, सबूत दें राहुल

राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है. आयोग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता अपने आरोपों को सच मानते हैं, तो उन्हें शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने दावों के समर्थन में सबूत देने चाहिए. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि उनके आरोप निराधार हैं और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए. चुनाव आयोग ने साफ कहा कि अब या तो राहुल गांधी अपने आरोप साबित करें या फिर पीछे हटें.

पहले भी मांग चुके हैं सबूत

यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ-पत्र और प्रमाण मांगे हैं. कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुर में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनसे सबूत देने को कहा था. इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता नाम जोड़ने और हटाने को लेकर जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, उनके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दस्तावेज़ी प्रमाण की मांग की थी. अब तक इन मामलों में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है.

लोकतंत्र बनाम आरोपों की सियासत

चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि, अगर अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी आंकड़ों की जांच की जाए, तो लोकतंत्र की असली तस्वीर सामने आएगी. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से बच रहा है और भाजपा को लाभ पहुंचा रहा है. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरह के आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर करते हैं. अब देश की निगाहें इस बात पर हैं कि राहुल गांधी अपने दावों को कितना गंभीरता से साबित करते हैं या माफी मांगते हैं.

यह भी पढ़ें : आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल: जब एक बहन ने मुख्यमंत्री धामी को बांधी राखी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari8 August 2025 - 3:40 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में पुतिन से की मुलाकात, ऊर्जा और रक्षा मामलों पर की चर्चा

NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में पुतिन से की मुलाकात, ऊर्जा और रक्षा मामलों पर की चर्चा

8 August 2025 - 12:11 PM
Photo of राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के आरोपों को मिला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग

राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के आरोपों को मिला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग

8 August 2025 - 11:20 AM
Photo of टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

8 August 2025 - 8:12 AM
Photo of नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

7 August 2025 - 5:27 PM
Photo of अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

7 August 2025 - 4:00 PM
Photo of अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

7 August 2025 - 2:13 PM
Photo of किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

7 August 2025 - 10:37 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

5 August 2025 - 3:16 PM
Photo of अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

5 August 2025 - 1:53 PM
Photo of राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

5 August 2025 - 1:04 PM
Back to top button