Uttarakhandराज्य

आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल: जब एक बहन ने मुख्यमंत्री धामी को बांधी राखी

Anup Tiwari8 August 2025 - 3:07 PM
2 minutes read
CM Dhami In Uttarkashi
आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल

CM Dhami In Uttarkashi : उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बीते मंगलवार को आई भीषण आपदा ने कई जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया. भारी बारिश और मलबे के चलते रास्ते बंद हो गए और सैकड़ों लोग फंस गए. चारों तरफ तबाही का माहौल था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा. अहमदाबाद की धनगौरी बरौलिया भी अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन पर आई थीं और वहीं फंस गईं. उनके जैसे कई लोग डर, चिंता और अनिश्चितता के बीच अपनों से दूर पहाड़ों में फंसे हुए थे.

मुख्यमंत्री धामी ने संभाली जिम्मेदारी

आपदा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्यों की कमान खुद संभाली. वे लगातार तीन दिनों से ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद रहे और हालात का जायज़ा लेते रहे. रेस्क्यू टीमों को सक्रिय किया गया और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया. धनगौरी और उनके परिवार को भी सुरक्षित बचा लिया गया, जो भय से कांप रहे थे. इस कठिन समय में मुख्यमंत्री की सक्रियता ने लोगों में विश्वास जगाया.

राखी के धागे में बंधा भरोसा और अपनापन

राहत के बाद जब मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तब धनगौरी उनसे मिलीं. वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पाईं और भावुक होकर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर राखी की तरह मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया. उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें डर नहीं, आभार और अपनापन था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनके लिए श्रीकृष्ण जैसे हैं, जो संकट में आकर बहनों की रक्षा करते हैं. इस पल ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया.

मानवता और भाईचारे की मिसाल बना यह दृश्य

धराली की आपदा ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसी मलबे के बीच एक सुंदर रिश्ता जन्मा. एक अनजान बहन और एक जिम्मेदार नेता के बीच राखी के धागे से जुड़ा यह रिश्ता मानवता और भाईचारे की मिसाल बन गया. मुख्यमंत्री ने भी धनगौरी का हाथ थामकर उन्हें भरोसा दिलाया कि वह हमेशा एक भाई की तरह साथ खड़े रहेंगे. यह दृश्य साबित करता है कि संवेदनशील नेतृत्व सिर्फ फैसले नहीं लेता, बल्कि लोगों के दिलों को छूता भी है.

