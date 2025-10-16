Punjab flood Relief : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले बाढ़ पीड़ितों को राहत के रूप में 6.3 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि वितरित की. 12 कैबिनेट मंत्रियों ने “मिशन पुनर्वास” के तहत प्रभावित परिवारों को बाढ़ राहत राशि के स्वीकृति पत्र सौंपे. उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने अजनाला से 631 परिवारों को 5.70 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि वितरित करके राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की थी.

फसलों, मकानों और पशुओं के लिए मुआवजा

मान सरकार ने 45 दिनों की समयसीमा से पहले फसलों के नुकसान के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़, क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1.20 लाख रुपये तक और पशुओं के नुकसान के लिए उचित वित्तीय सहायता प्रदान की. राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से जमा की गई. विशेष गिरदावरी टीमों ने लगभग हर बाढ़ प्रभावित परिवार को कवर किया है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाए. कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने धूरी विधानसभा क्षेत्र के आठ बाढ़ प्रभावित परिवारों को स्वीकृति पत्र सौंपकर संगरूर में मुआवज़ा वितरण की शुरुआत की. संगरूर ज़िले के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे.

बनूर और डेराबस्सी में मुआवजा वितरण

कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने बनूर सब-तहसील के गांव रामपुर कलां और डेराबस्सी तहसील के गांव सरसीनी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा वितरित किया. लगभग 80 प्रभावित परिवारों को 66 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र दिए गए.

फाजिल्का जिले में राहत वितरण

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने फाज़िल्का ज़िले में फसलों और मकानों के नुकसान के लिए 1.05 करोड़ रुपये वितरित किए. काहनेवाला गांव में 43 लाभार्थियों को 10.19 लाख रुपये, 29 क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 14.22 लाख रुपये, बहिक हस्ता ऊताड़ गांव में 9.47 लाख रुपये और धरमपुरा गांव में 71.22 लाख रुपये की राहत राशि दी गई. इसके अतिरिक्त, मलोट क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव लक्कड़वाला, थेहड़ी और शेरगढ़ के निवासियों को 16.88 लाख रुपये का मुआवज़ा वितरित किया गया.

पटियाला और भोआ क्षेत्र में मुआवजा वितरण

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पटियाला ज़िले के बाढ़ प्रभावित गांव सौंटा, शेखपुर, ढखेली, लोहसिंबली और समसपुर के 232 किसानों को 88 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र दिए. भोआ क्षेत्र में खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, वन और वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने 130 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 31 लाख रुपये वितरित किए.

कपूरथला और गुरदासपुर में राहत वितरण

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कपूरथला ज़िले के गांव किशन सिंह वाला, चक्क पत्ती बालू बहादर और हुसैनपुर बूले के लगभग 25 किसानों को मुआवज़ा स्वीकृति पत्र दिए. लोक निर्माण एवं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने गुरदासपुर जिले के 138 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 59 लाख रुपये का मुआवज़ा वितरित किया. डेरा बाबा नानक के गांव खुशिपुर, खोखर राजपूतां और कोठे के परिवारों को क्रमशः 23 लाख, 24 लाख और लगभग 12 लाख रुपये दिए गए.

फिरोजपुर और होशियारपुर में राहत वितरण

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने फ़िरोजपुर ज़िले की ज़ीरा सब-डिवीजन के गांव फत्तेवाला, निहाला लवेरा और कमल वाला के किसानों को 16 लाख से 99.20 लाख रुपये तक की राहत राशि दी. स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने होशियारपुर जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की. टांडा नगर परिषद में 60 लाभार्थियों को कुल 24.27 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र दिए गए. जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने अजनाला क्षेत्र के 28 प्रभावित परिवारों को 24 लाख रुपये और राजासांसी क्षेत्र के 23 परिवारों को 18.41 लाख रुपये वितरित किए.

समराला और शाहकोट में राहत वितरण

राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने समराला सब-डिवीजन के बाढ़ प्रभावित गांवों के 84 किसानों को 25.05 लाख रुपये वितरित किए. बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने शाहकोट के गांव मूलेवाल अराइयां, सीचेवाल, नारंगपुर, सोहल खालसा और बिल्ली वड़ैच के 47 किसानों को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया. जलंधर ज़िले के बाढ़ प्रभावित परिवारों को कुल 13 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि वितरित की जाएगी.

