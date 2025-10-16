Punjabराज्य

पंजाब सरकार का मानवीय कदम: दीवाली से पहले बाढ़ पीड़ितों को 209 करोड़ की राहत, किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये का मुआवजा

Amzad Khan16 October 2025 - 9:32 AM
2 minutes read
Punjab flood relief
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा धूरी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवजा स्वीकृति पत्र सौंपते हुए

Punjab flood relief : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को दीवाली से पहले (30 दिनों के भीतर) मुआवजा/राहत राशि प्रदान करने का वादा पूरा करते हुए राज्य के लिए 209 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की है. इसमें से संगरूर जिले के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे. आज, पंजाब के वित्त और योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने धूरी निर्वाचन क्षेत्र में आठ बाढ़ प्रभावित परिवारों को स्वीकृति पत्र सौंपकर मुआवजा वितरण की शुरुआत की.

पंजाब भर में मिशन पुनर्वास के तहत राहत राशि का वितरण

इस अवसर पर बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज, पंजाब भर में 13 कैबिनेट मंत्री मिशन पुनर्वास के तहत राहत राशि वितरित करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अजनाला में 631 किसानों को 5.70 करोड़ रुपये के चेक वितरित करके मिशन पुनर्वास की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा दिया गया है. पंजाब सरकार हर सुख-दुख में लोगों के साथ खड़ी है.

प्रभावित परिवारों और किसानों को बढ़ा मुआवजा

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर फसलें खराब हो गई थीं. कई लोगों के घर और इमारतें ढह गई थीं. प्रत्येक प्रभावित परिवार को नुकसान का आकलन करने के बाद राहत राशि दी जाएगी. पहली बार, प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर को 40,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले केवल 4,000 रुपये मिलते थे. किसानों को फसल के नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे.

केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप

उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाबी हमेशा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के साथ खड़े रहे हैं. हालांकि, केंद्र सरकार हर क्षेत्र में पंजाब और पंजाबियों के साथ भेदभाव करती है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब दौरे के दौरान घोषित 1600 करोड़ रुपये जल्द से जल्द जारी करे. चीमा ने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा जारी किए गए 240 करोड़ रुपये वार्षिक किश्त का हिस्सा हैं, न कि अतिरिक्त राहत राशि.

समय पर बचाव कार्य से बचा बड़ा नुकसान

हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने लोगों के सहयोग से पूरी ताकत के साथ बाढ़ का मुकाबला किया.
उन्होंने कहा कि यदि समय पर बचाव और राहत कार्य शुरू न किए गए होते, तो नुकसान बहुत अधिक होता. संगरूर जिला प्रशासन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि घग्गर नदी में 747 फीट पानी होने पर आमतौर पर तटबंध टूट जाता था, लेकिन इस बार 755 फीट पानी होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में रही.

प्रशासन और स्थानीय लोगों की सराहना

इससे पहले, डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने संगरूर जिले में बाढ़ से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी और मुआवजा राशि जारी करने के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम व्यवस्थाएं की गई थीं. भारी बारिश के बावजूद, संगरूर जिले से गुजरने वाली घग्गर नदी के 41 किलोमीटर क्षेत्र में एक भी तटबंध नहीं टूटने दिया गया.

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल

इस अवसर पर पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित बैंबी, एसडीएम ऋषभ बंसल, धूरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजवंत सिंह घुली, अनवर भसौर, सोनी मंदर और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: बाढ़ पीड़ित किसानों को दीवाली से पहले 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan16 October 2025 - 9:32 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में निवेश का सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को आमंत्रित कर खोला बड़ा अवसर

पंजाब में निवेश का सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को आमंत्रित कर खोला बड़ा अवसर

16 October 2025 - 4:38 PM
Photo of JDU MLA Gopal Mandal : ट्रेन में अंडरवियर कांड से चर्चा में आए बाहुबली विधायक गोपाल मंडल का पत्ता हुआ साफ, पैंतरेबाजी भी नही आई काम

JDU MLA Gopal Mandal : ट्रेन में अंडरवियर कांड से चर्चा में आए बाहुबली विधायक गोपाल मंडल का पत्ता हुआ साफ, पैंतरेबाजी भी नही आई काम

16 October 2025 - 3:53 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 228वें दिन पंजाब पुलिस ने 296 ग्राम हेरोइन समेत 75 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 228वें दिन पंजाब पुलिस ने 296 ग्राम हेरोइन समेत 75 नशा तस्कर गिरफ्तार

16 October 2025 - 3:29 PM
Photo of मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने 25 वेटरनरी इंस्पेक्टरों सहित कुल 28 नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे

मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने 25 वेटरनरी इंस्पेक्टरों सहित कुल 28 नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे

16 October 2025 - 2:55 PM
Photo of पंजाब पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय हथियार एवं नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश; 10 पिस्तौलें, 500 ग्राम अफीम सहित तीन गिरफ्तार

पंजाब पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय हथियार एवं नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश; 10 पिस्तौलें, 500 ग्राम अफीम सहित तीन गिरफ्तार

16 October 2025 - 2:21 PM
Photo of तरनतारन उपचुनाव : तीसरे दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

तरनतारन उपचुनाव : तीसरे दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

16 October 2025 - 1:31 PM
Photo of दिवाली से पहले पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा: बाढ़ पीड़ितों के खातों में 6.3 करोड़ रुपये की राहत, हर परिवार को मिला मुआवजा

दिवाली से पहले पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा: बाढ़ पीड़ितों के खातों में 6.3 करोड़ रुपये की राहत, हर परिवार को मिला मुआवजा

16 October 2025 - 11:59 AM
Photo of दीवाली को ध्यान में रखते हुए डीजीपी गौरव यादव ने पूरे राज्य में पुलिस की अधिकतम तैनाती और हाई अलर्ट बढ़ाने के दिए निर्देश

दीवाली को ध्यान में रखते हुए डीजीपी गौरव यादव ने पूरे राज्य में पुलिस की अधिकतम तैनाती और हाई अलर्ट बढ़ाने के दिए निर्देश

16 October 2025 - 11:52 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने उद्योगपतियों को दिया बड़ा न्योता : पंजाब बनेगा दुनिया का अगला निवेश हब

सीएम भगवंत मान ने उद्योगपतियों को दिया बड़ा न्योता : पंजाब बनेगा दुनिया का अगला निवेश हब

16 October 2025 - 11:27 AM
Photo of पंजाब सरकार की स्वास्थ्य पहल : 236 नए आम आदमी क्लीनिक, एआई तकनीक और डेंगू रोधी अभियान से सेवाओं को मजबूती

पंजाब सरकार की स्वास्थ्य पहल : 236 नए आम आदमी क्लीनिक, एआई तकनीक और डेंगू रोधी अभियान से सेवाओं को मजबूती

16 October 2025 - 10:45 AM
Back to top button