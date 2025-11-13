Punjabराज्य

अब तक 11 लाख से अधिक किसानों को एम.एस.पी. का लाभ मिला, पटियाला जिला सबसे आगे

Shanti Kumari13 November 2025 - 7:36 PM
1 minute read
Punjab MSP 2025

Chandigarh : धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने में कोई कसर न छोड़ते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार की सक्रिय पहल के चलते 12 नवंबर तक 11,31,270 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का लाभ प्राप्त हुआ है।

पटियाला जिला राज्य में सबसे आगे

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया जोर-शोर से जारी है। अब तक 96,920 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलने के साथ पटियाला जिला राज्य में सबसे आगे है।

अब तक की खरीद और आमद का आंकड़ा

उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर की शाम तक राज्यभर की मंडियों में कुल 1,54,78,162.41 मीट्रिक टन धान की आमद हुई है। इनमें से 1,53,89,039.51 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कुल फसल का 99 प्रतिशत है। कुल उठान का आंकड़ा 1,41,09,483.18 मीट्रिक टन है, जो अब तक खरीदी गई फसल का 91 प्रतिशत बनता है।

यह भी पढ़ें झारखंड स्थापना दिवस: 25वीं वर्षगाठ को यादगार बनाने का निर्णय, आयोजित किए जाएंगे दो दिवसीय विशेष महोत्सव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari13 November 2025 - 7:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े एक और आरोपी की पहचान, छापेमारी जारी

जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े एक और आरोपी की पहचान, छापेमारी जारी

13 November 2025 - 8:20 PM
Photo of झारखंड स्थापना दिवस: 25वीं वर्षगाठ को यादगार बनाने का निर्णय, आयोजित किए जाएंगे दो दिवसीय विशेष महोत्सव

झारखंड स्थापना दिवस: 25वीं वर्षगाठ को यादगार बनाने का निर्णय, आयोजित किए जाएंगे दो दिवसीय विशेष महोत्सव

13 November 2025 - 6:48 PM
Photo of हथियार सहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जांच में सामने आई अहम जानकारी

हथियार सहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जांच में सामने आई अहम जानकारी

13 November 2025 - 4:48 PM
Photo of AAP नेता संजय सिंह की “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा को दूसरे दिन भी मिला जबरदस्त जनसमर्थन

AAP नेता संजय सिंह की “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा को दूसरे दिन भी मिला जबरदस्त जनसमर्थन

13 November 2025 - 4:00 PM
Photo of पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर पंजाब सरकार का जोर, मंत्री मोहिंद्र भगत का अधिकारियों को ये निर्देश

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर पंजाब सरकार का जोर, मंत्री मोहिंद्र भगत का अधिकारियों को ये निर्देश

13 November 2025 - 2:45 PM
Photo of डॉ. बलजीत कौर ने की एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

डॉ. बलजीत कौर ने की एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

13 November 2025 - 2:20 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 256वें दिन 59 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 256वें दिन 59 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद

13 November 2025 - 1:38 PM
Photo of हथियार सहित पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक सदस्य, कई मामलों में शामिल रहा है आरोपी

हथियार सहित पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक सदस्य, कई मामलों में शामिल रहा है आरोपी

13 November 2025 - 12:56 PM
Photo of लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

13 November 2025 - 12:26 PM
Photo of सुनाम के 11 गांवों में नए स्टेडियम, पंजाब सरकार ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा दिया

सुनाम के 11 गांवों में नए स्टेडियम, पंजाब सरकार ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा दिया

13 November 2025 - 10:31 AM
Back to top button