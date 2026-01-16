Police Action : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने नारकोटिक तस्करी मॉड्यूल के चार संचालकों को 40 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार करके इसका पर्दाफाश किया है. यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.

इन पकड़े गये व्यक्तियों की पहचान नरिंदर सिंह उर्फ नन्नी, सूरज, जैकब मसीह और अजय कुमार उर्फ रवि, सभी निवासी कोट ईसे खां, मोगा के रूप में हुई है. हेरोइन बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने नशों की खेप ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही कारें टोयोटा कोरोला एल्टिस (रजिस्ट्रेशन नंबर पी.बी.03ए.के.1810) और बी.एम.डब्ल्यू. (रजिस्ट्रेशन नंबर यू.पी.14 सी.जे.4646) को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

आरोपी ने हेरोइन पंजाब में सप्लाई की

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार मुलजिमों ने हेरोइन की बड़ी खेप अपने हैंडलर, जो नशा तस्कर है, के निर्देशों पर पंजाब में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करने के लिए प्राप्त की थी.

जानकारी के अनुसार सी.आई. अमृतसर को विशेष सूचना मिली थी कि एक नामी नशा तस्कर, जो भगौड़ा भी है, अपने साथियों की मदद से नशा तस्करी नेटवर्क चला रहा था और उसके निर्देशों पर उसके साथी हेरोइन की बड़ी खेप प्राप्त करने के लिए अमृतसर आए थे.

40 किलो हेरोइन बरामद

डीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अमृतसर-तरनतारन हाईवे पर नाका लगाया और डीपीएस स्कूल, अमृतसर के निकट नरिंदर सिंह उर्फ नन्नी, सूरज, जैकब मसीह और अजय कुमार को रोककर उनकी तलाशी ली और उनके कब्जे से 40 किलो हेरोइन बरामद की. उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले-पिछले संबंधों और समूची सप्लाई चेन, जिसमें अंतर-सीमा संबंध होने की संभावना है, का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है.

इस संबंध में केस थाना स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं 21, 25 और 29 के तहत एफ.आई.आर नंबर 1 तारीख 14-01-2026 को दर्ज किया गया है.

