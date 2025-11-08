Punjabराज्य

Punjab drug free campaign : मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई गई मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के लगातार 251वें दिन पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को राज्यभर में 244 स्थानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान 78 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 70 नई एफआईआर दर्ज की गईं. पिछले 251 दिनों में अब तक कुल 35,641 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

बरामदगी का विवरण

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से निम्नलिखित सामान बरामद किया:

  • 2.8 किलोग्राम आई.सी.ई.
  • 388 ग्राम हेरोइन
  • 995 नशीली गोलियाँ
  • 24,550 रूपये की ड्रग मनी

इस प्रकार यह ऑपरेशन प्रभावी और व्यापक साबित हुआ.

कड़ी निगरानी और उच्च अधिकारियों की भूमिका

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, पंजाब सरकार ने नशा विरोधी मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है.

ऑपरेशन की तैयारी और कार्रवाई

55 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, और 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 244 छापे मारे. दिनभर चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 265 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की.

तीन-स्तरीय रणनीति: प्रवर्तन, पुनर्वास और रोकथाम

राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति लागू की है:

  1. प्रवर्तन (Enforcement) – नशा तस्करों पर कार्रवाई
  2. पुनर्वास (Rehabilitation) – नशे से प्रभावित लोगों को इलाज और सहायता
  3. रोकथाम (Prevention) – युवाओं और समाज में जागरूकता

आज की कार्रवाई के तहत पंजाब पुलिस ने 29 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया.

