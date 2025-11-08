Punjabराज्य

2,600 छात्रों ने सीखा गुरु तेगबहादुर जी का अद्वितीय बलिदान: PSEB का तीन दिवसीय रोमांचक सेमिनार

PSEB Seminars
PSEB द्वारा आयोजित सेमिनार में छात्र गुरु तेगबहादुर जी की शिक्षाओं और शहादत को समझते हुए

PSEB Seminars : पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने छात्रों को नौवें गुरु, गुरु तेगबहादुर जी की शहादत, शिक्षाएँ और अद्वितीय बलिदान से जोड़ने के लिए तीन दिवसीय सेमिनार आयोजित किए. यह कार्यक्रम 3 से 7 नवंबर तक पंजाब के उन पवित्र स्थलों पर संपन्न हुआ, जो गुरु साहिब के अंतिम यात्रा मार्ग से जुड़े हैं.

ऐतिहासिक यात्रा पर आधारित शिक्षा

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सेमिनार श्रृंखला छात्रों के लिए भावनात्मक और शैक्षणिक अनुभव दोनों प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई. भई जीता जी (बाबा जीवन सिंह जी) ने गुरु साहिब का पवित्र सिर दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक ले जाकर धर्म की रक्षा का संदेश दिया था. इसी ऐतिहासिक मार्ग पर छात्रों को यह यात्रा अनुभव कराई गई, जिससे इतिहास जीवंत हो गया.

कार्यक्रम स्थल और तारीखें

  • 3 नवंबर: सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दयालपुर सोढियां (सिसस्थान, नाभा साहिब)
  • 6 नवंबर: स्कूल ऑफ़ एमिनेंस, किरातपुर साहिब
  • 7 नवंबर: गवर्नमेंट कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आनंदपुर साहिब

इस तीन दिवसीय आयोजन में कुल 2,600 से अधिक छात्रों ने भाग लिया.

गुरु साहिब की शिक्षाओं और शहादत पर ध्यान

सेमिनार में छात्रों ने गुरु साहिब, माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की शहादत, साहस और धर्म की रक्षा के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह आयोजन बच्चों के लिए गुरु साहिब के अद्वितीय बलिदान को समझने और अपनाने का अवसर था.

शिक्षा मंत्री का संदेश

हरजोत बैंस ने PSEB की पहल की सराहना करते हुए कहा:
“जहां गुरु तेगबहादुर जी की शिक्षाएँ हैं, वहां इंसानियत की जीत है. बच्चों का गुरु साहिब की शिक्षाओं को समझना और अपनाना गर्व की बात है. यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि युवाओं को हमारी मूल आत्माओं से जोड़ने की एक यात्रा थी.”

PSEB की भूमिका और उद्देश्य

PSEB के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि छात्रों ने गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा. उन्होंने कहा,
“हम सिर्फ़ छात्रों को नहीं, बल्कि जिम्मेदार और सचेत नागरिक तैयार कर रहे हैं. गुरु साहिब की सिखाई शिक्षा से युवा सच्चाई, हिम्मत और धर्म का पाठ सीखते हैं.”

इस तरह यह सेमिनार न केवल इतिहास और धर्म की शिक्षा देता है, बल्कि बच्चों के लिए प्रेरणा और नैतिक मूल्यों का भी एक जीवन्त अनुभव बन गया.

