Punjab Drug Crackdown : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा नशों के पूर्ण खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 162वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्यभर में बड़ा ऑपरेशन चलाया. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर चलाए गए इस ऑपरेशन के तहत सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ 391 स्थानों पर छापेमारी की गई.

162 दिनों में 25,343 नशा तस्कर गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान 50 एफआईआर दर्ज कर 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 1.4 किलोग्राम हेरोइन और 1,594 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए गए. इसके साथ ही 162 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 25,343 हो गई है. स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि 67 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 110 से अधिक पुलिस टीमों ने यह कार्रवाई की. इस दौरान 414 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की गई.

सरकार की कड़ी योजना और मजबूत निगरानी

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशों के खिलाफ तीन-स्तरीय रणनीति एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की गई है. ‘डी-एडिक्शन’ के तहत आज 43 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज के लिए तैयार किया गया.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं. इस मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में विकास की लहर! CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान – किसानों को पानी-बिजली फ्री, हर परिवार को 10 लाख का इलाज मुफ्त!

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप