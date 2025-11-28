Punjab

Punjab Elections : पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 14 दिसंबर को मतदान होगा और 17 दिसंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। यह जानकारी राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित

चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार महिलाओं के लिए 50% सीटों को आरक्षित किया गया है। वोटर लिस्ट को भी पूरी तरह अपडेट कर लिया गया है। मतदान बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों से भारत का चुनाव आयोग पंजाब को EVM मशीनें उपलब्ध नहीं कराता।

23 जिला परिषदों और 154 पंचायत समितियों के लिए चुनाव

राज्य में 23 जिला परिषदों और 154 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होने हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने इन चुनावों से जुड़ी सभी कानूनी और प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं- जिसमें वोटर लिस्ट संशोधन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इन कारणों से हुई देरी

इन चुनावों में देरी इसलिए हुई क्योंकि पहले ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया और उसके बाद राज्य में आई भीषण बाढ़ की वजह से तारीखें आगे बढ़ानी पड़ीं। सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को बताया था कि चुनाव 5 दिसंबर तक करवा दिए जाएंगे, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने अब अंतिम तारीख 14 दिसंबर तय कर दी है।

