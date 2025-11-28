Punjab

पंजाब में 2 IAS और 57 PCS अधिकारियों का तबादला, लिस्ट देखें

Karan Panchal28 November 2025 - 6:24 PM
Less than a minute
Punjab News
पंजाब में 2 IAS और 57 PCS अधिकारियों का तबादला, लिस्ट देखें

Punjab News : पंजाब सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। तबादलों का दौर लगातार जारी है। राज्य सरकार ने दो IAS और 57 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। इस लिस्ट में जालंधर के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) बलबीर राज का नाम भी शामिल है, जिनका तबादला कर दिया गया है।

