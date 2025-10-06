Punjabराज्य

पंजाब में बड़ी सफलता: पाक लिंक्ड स्मगलिंग गिरोह का भंडाफोड़, 2.5 किलो हेरोइन और 5 पिस्तौल बरामद

Amzad Khan6 October 2025 - 5:01 PM
1 minute read
Punjab News
2.5 किलो हेरोइन और 5 पिस्तौल बरामद

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, काउंटर इंटेलिजेंस (CI) अमृतसर ने पाकिस्तान से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार और नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2.5 किलोग्राम हेरोइन और 5 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद हुई हैं.

गिरफ्तार तस्करों की पहचान

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गुरजंत सिंह (गांव ढोलां, तरनतारण) और गुर्वेल सिंह (गांव छिना बिधी चंद, तरनतारण) के रूप में हुई है.

बरामदगी में शामिल हथियार और वाहन

  • चार 9एमएम Glock पिस्तौल (मगजीन सहित)
  • एक .30 बोर पिस्तौल (मगजीन सहित)
  • 2.5 किलो हेरोइन
  • एक महिंद्रा 3xO कार, जिसका उपयोग तस्करी में किया जा रहा था

ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई खेप

डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पाकिस्तान स्थित एक तस्कर के निर्देश पर काम कर रहे थे. उन्होंने भारत-पाक सीमा से ड्रोन की मदद से हथियार और नशे की खेप प्राप्त की थी, जिसे वे आगे पंजाब के गैंगस्टरों और आपराधिक तत्वों को सौंपने वाले थे.

ऑपरेशन की कार्यवाही

CI अमृतसर को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति भारत-पाक सीमा से अवैध हथियार और नशे की बड़ी खेप प्राप्त कर चुके हैं. इस सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने अमृतसर-भीखीविंड रोड पर महिंद्रा कार को इंटरसेप्ट कर दोनों आरोपियों को गांव पंजवार के पास गिरफ्तार किया.

पूरे नेटवर्क की जांच जारी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का पता लगाया जा सके और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. इस संबंध में एफआईआर नंबर 57 दिनांक 04-10-2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 21, 25, 29 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल, अमृतसर में दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : 55 साल बाद पंजाब में नई शुरुआत: भगवंत मान ने शिक्षकों से कही दिल छू लेने वाली बात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan6 October 2025 - 5:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

7 October 2025 - 7:48 PM
Photo of पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

7 October 2025 - 7:09 PM
Photo of रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

7 October 2025 - 6:29 PM
Photo of ईजी रजिस्ट्री: पंजाब में जायदाद रजिस्ट्रेशन का नया युग, भ्रष्टाचार और देरी को किया समाप्त

ईजी रजिस्ट्री: पंजाब में जायदाद रजिस्ट्रेशन का नया युग, भ्रष्टाचार और देरी को किया समाप्त

7 October 2025 - 5:50 PM
Photo of Guru Tegh Bahadur Ji का 350वां शहादत दिवस: श्री आनंदपुर साहिब में भव्य तीन दिवसीय उत्सव

Guru Tegh Bahadur Ji का 350वां शहादत दिवस: श्री आनंदपुर साहिब में भव्य तीन दिवसीय उत्सव

7 October 2025 - 3:52 PM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 219वें दिन 72 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1.4 किलो हेरोइन और 9.2 लाख की ड्रग मनी बरामद

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 219वें दिन 72 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1.4 किलो हेरोइन और 9.2 लाख की ड्रग मनी बरामद

7 October 2025 - 3:39 PM
Photo of पंजाब के तरन तारन में 21 अक्तूबर तक नामांकन, 11 नवंबर को उपचुनाव, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की

पंजाब के तरन तारन में 21 अक्तूबर तक नामांकन, 11 नवंबर को उपचुनाव, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की

7 October 2025 - 3:17 PM
Photo of भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गुरु तेग बहादर जी का शहादत दिवस बनेगा ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’, पंजाब में होंगे ऐतिहासिक जश्न

भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गुरु तेग बहादर जी का शहादत दिवस बनेगा ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’, पंजाब में होंगे ऐतिहासिक जश्न

7 October 2025 - 2:57 PM
Photo of पंजाब रोडवेज सुपरिंटेंडेंट 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब रोडवेज सुपरिंटेंडेंट 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

7 October 2025 - 2:47 PM
Photo of पंजाब में खजाना एवं लेखा विभाग के सुधारों से जवाबदेही और पारदर्शिता को मिला नया आयाम : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में खजाना एवं लेखा विभाग के सुधारों से जवाबदेही और पारदर्शिता को मिला नया आयाम : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

7 October 2025 - 2:18 PM
Back to top button