Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, काउंटर इंटेलिजेंस (CI) अमृतसर ने पाकिस्तान से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार और नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2.5 किलोग्राम हेरोइन और 5 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद हुई हैं.

गिरफ्तार तस्करों की पहचान

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गुरजंत सिंह (गांव ढोलां, तरनतारण) और गुर्वेल सिंह (गांव छिना बिधी चंद, तरनतारण) के रूप में हुई है.

बरामदगी में शामिल हथियार और वाहन

चार 9एमएम Glock पिस्तौल (मगजीन सहित)

एक .30 बोर पिस्तौल (मगजीन सहित)

2.5 किलो हेरोइन

एक महिंद्रा 3xO कार, जिसका उपयोग तस्करी में किया जा रहा था

ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई खेप

डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पाकिस्तान स्थित एक तस्कर के निर्देश पर काम कर रहे थे. उन्होंने भारत-पाक सीमा से ड्रोन की मदद से हथियार और नशे की खेप प्राप्त की थी, जिसे वे आगे पंजाब के गैंगस्टरों और आपराधिक तत्वों को सौंपने वाले थे.

ऑपरेशन की कार्यवाही

CI अमृतसर को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति भारत-पाक सीमा से अवैध हथियार और नशे की बड़ी खेप प्राप्त कर चुके हैं. इस सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने अमृतसर-भीखीविंड रोड पर महिंद्रा कार को इंटरसेप्ट कर दोनों आरोपियों को गांव पंजवार के पास गिरफ्तार किया.

पूरे नेटवर्क की जांच जारी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का पता लगाया जा सके और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. इस संबंध में एफआईआर नंबर 57 दिनांक 04-10-2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 21, 25, 29 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल, अमृतसर में दर्ज किया गया है.

