Punjabराज्य

पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लाभ प्रक्रिया को किया तेज, पंजीकृत मजदूर अब 45 दिन में पाएंगे वित्तीय सहायता

Shanti Kumari11 March 2026 - 2:04 PM
2 minutes read
Tarunprit Singh Saund

Punjab News : पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा सुधार करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, जिसके तहत अर्जियों के निपटारे का समय 165 दिनों से घटाकर केवल 62 दिन कर दिया गया है। इस कदम से पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों में बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है और 1 अप्रैल 2025 से अब तक 45,578 श्रमिकों को 146.77 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए हैं, जो पिछली सरकार के अंतिम वर्ष के दौरान 4,977 श्रमिकों को दिए गए 14.73 करोड़ रुपये से लगभग 10 गुना अधिक हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े स्वयं दोनों सरकारों की कार्यशैली और प्रतिबद्धता के अंतर को दर्शाते हैं।

पंजीकृत श्रमिकों को 45 दिन में सहायता

पंजाब विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि जनकल्याण की कई पहलों के साथ-साथ मान सरकार ने पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के कामकाज को और अधिक सुचारु बनाया है ताकि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को समय पर वित्तीय सहायता के रूप में उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस समय सीमा को और घटाकर केवल 45 दिन करने के लिए भी प्रयासरत है।

सौंद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है ताकि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ राज्य के हर वास्तविक हकदार और जरूरतमंद व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से बिना किसी परेशानी के निर्धारित समय में पहुंच सकें।

निर्माण मजदूरों हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं लागू

बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इनमें बालड़ी तोहफा (अधिकतम दो बेटियों के लिए), एक्स-ग्रेशिया लाइफ कवर, अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता, लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए जनरल सर्जरी सहायता, एलटीसी लाभ, मातृत्व लाभ (अधिकतम दो जीवित बच्चों के लिए), मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण या विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए लाभ, बीमारियों के दौरान श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सहायता, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन सहित पारिवारिक/विधवा पेंशन, बेटियों के विवाह के लिए शगुन योजना तथा मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति शामिल हैं।

सौंद ने पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के हर पात्र निर्माण श्रमिक तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रक्रियाओं को सरल बना रही है ताकि मजदूरों को बिना किसी अनावश्यक देरी के वित्तीय सहायता मिल सके।

पंजाब भर के निर्माण श्रमिकों से अपील करते हुए श्रम मंत्री ने उन्हें बोर्ड के साथ अपना पंजीकरण करवाने के लिए कहा ताकि वे इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के योग्य बन सकें। उन्होंने कहा कि बोर्ड के साथ पंजीकरण करने से श्रमिकों और उनके परिवारों को जरूरत के समय सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता तक पहुंच मिलती है।

ये भी पढ़ें – ‘पाठ्यक्रम समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाना बेहतर होता’ NCERT किताब विवाद पर SC की टिप्पणी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari11 March 2026 - 2:04 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब पुलिस का वॉर रूम, ऑर्गनाइज़्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई में डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल

पंजाब पुलिस का वॉर रूम, ऑर्गनाइज़्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई में डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल

11 March 2026 - 2:03 PM
Photo of स्पीकर संधवां और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की अहम बैठक, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टरज़ से चर्चा

स्पीकर संधवां और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की अहम बैठक, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टरज़ से चर्चा

11 March 2026 - 12:06 PM
Photo of पंजाब में अशिक्षा, नशे और बेरोज़गारी का खात्मा ‘आप’ सरकार की प्रमुख प्राथमिकता- सीएम मान

पंजाब में अशिक्षा, नशे और बेरोज़गारी का खात्मा ‘आप’ सरकार की प्रमुख प्राथमिकता- सीएम मान

11 March 2026 - 11:18 AM
Photo of प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के ‘पलायन’ पर तंज, बिहार नवनिर्माण अभियान फिर से सक्रिय करने का ऐलान

प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के ‘पलायन’ पर तंज, बिहार नवनिर्माण अभियान फिर से सक्रिय करने का ऐलान

11 March 2026 - 11:11 AM
Photo of कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब की महिलाओं का अपमान करने के लिए तुरंत बर्खास्त किया जाए: चीमा

कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब की महिलाओं का अपमान करने के लिए तुरंत बर्खास्त किया जाए: चीमा

11 March 2026 - 10:33 AM
Photo of आवंटन प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी, जल्द ही 7500 राशन डिपो किए जाएंगे आवंटित: लाल चंद कटारूचक

आवंटन प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी, जल्द ही 7500 राशन डिपो किए जाएंगे आवंटित: लाल चंद कटारूचक

11 March 2026 - 10:08 AM
Photo of Greater Noida में MBA की छात्रा ने लगाई 13वीं मंजिल से छलांग, सुसाइड की वजह तलाशने में जुटी पुलिस

Greater Noida में MBA की छात्रा ने लगाई 13वीं मंजिल से छलांग, सुसाइड की वजह तलाशने में जुटी पुलिस

11 March 2026 - 9:48 AM
Photo of कोटा में शादी समारोह से लौटते समय छात्र की चाकू मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

कोटा में शादी समारोह से लौटते समय छात्र की चाकू मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

11 March 2026 - 9:11 AM
Photo of किसानों को सिंचाई के लिए पानी की नहीं होगी कमी, जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा में दिया भरोसा

किसानों को सिंचाई के लिए पानी की नहीं होगी कमी, जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा में दिया भरोसा

11 March 2026 - 8:33 AM
Photo of भारत-अमेरिका व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत मान

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत मान

11 March 2026 - 8:08 AM
Back to top button