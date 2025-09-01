Punjab Schools Closed : पंजाब के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुये राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थान, जिनमें कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और पोलीटेकनिक इंस्टीट्यूट शामिल हैं, 3 सितम्बर, 2025 तक बंद रहेंगे.

विद्यार्थियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी शैक्षिक संस्थानों की

बैंस ने कहा कि यह फ़ैसला विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा कि होस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों की देखभाल और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान की है. वह इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पैदा होने वाली किसी भी स्थिति के लिए ज़रूरी उपाय करेंगे और ज़रूरी सेवाएं प्रदान करेंगे.

निर्देशों का पालन करने के दिए निर्देश

हरजोत सिंह बैंस ने सभी लोगों को ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाते दिशा-निर्देशों की सख़्ती से पालना करने की अपील करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने नागरिकों, ख़ास कर विद्यार्थियों की भलाई को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है और स्थिति पर लगातार कड़ी नज़र रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 183वां दिन: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप