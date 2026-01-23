Punjab

पंजाब CEO की बड़ी बात, मतगणना सिर्फ संख्या नहीं, भारत में भरोसे की नींव

Karan Panchal23 January 2026 - 4:18 PM
2 minutes read
Punjab News
पंजाब CEO की बड़ी बात, मतगणना सिर्फ संख्या नहीं, भारत में भरोसे की नींव

Punjab News : भारत विश्व की सबसे बड़ी और सबसे जटिल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संचालन करता है, जिसमें प्रारंभिक 2025 के अनुसार लगभग 991 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं। प्रत्येक मत को सटीक और पारदर्शी रूप से गिनना भारत के चुनावी लोकतंत्र का मूल स्तंभ बना हुआ है।

भारत की मतगणना प्रणाली मजबूत

भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM) 2026, नई दिल्ली में मतगणना के महत्व पर बोलते हुए, पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अनिंदिता मित्रा ने बताया कि भारत की मतगणना प्रणाली एक मजबूत संवैधानिक प्रावधान और 1951 का प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1961 के चुनाव संचालन नियम के तहत व्यापक कानूनी ढांचे द्वारा संचालित होती है। ये प्रावधान पूरे देश में चुनाव परिणामों की घोषणा में एकरूपता, स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।

मतदाता विश्वास को किया मजबूत

कागजी मतपत्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सिस्टम में संक्रमण ने पारदर्शिता, दक्षता और मतदाता विश्वास को मजबूत किया है। मतगणना एक अत्यंत नियंत्रित वातावरण में की जाती है, जिसमें गिनती केंद्रों की योजनाबद्ध व्यवस्था, स्पष्ट रूप से विभाजित गिनती टेबल और उम्मीदवारों या उनके अधिकृत गिनती एजेंटों की अनिवार्य उपस्थिति शामिल है।

राज्य सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल

‘गिनती प्रक्रिया की मजबूती’ सत्र की अध्यक्षता करते हुए CEO पंजाब ने कहा कि EVM और VVPAT की सुरक्षा बहु-स्तरीय प्रबंधों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, जिसमें सुरक्षित परिवहन, सीलिंग प्रोटोकॉल, चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी, और सेंट्रल व राज्य सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं ताकि तटस्थता और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।

निर्वाचित सरकार की वैधता के सिद्धांत

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब ने “हर वोट महत्वपूर्ण है” पर जोर देते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना समानता, समावेशिता और निर्वाचित सरकार की वैधता के सिद्धांतों को बनाए रखती है। बुजुर्ग मतदाताओं, विकलांग व्यक्तियों और अन्य वंचित समूहों की आवाज़ को अंतिम परिणाम में सही ढंग से दर्शाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।

लंबी गिनती घंटों में कर्मचारी थकान

हालांकि, जानकारी का भ्रामक प्रचार, लंबी गिनती घंटों में कर्मचारी थकान, तकनीकी आपात स्थितियां और चरम मौसम जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सुरक्षा उपायों को निरंतर मजबूत करता रहता है ताकि मतगणना प्रक्रिया की मजबूती बनी रहे।

जनता के विश्वास को मजबूती

उन्होंने आगे कहा कि भारत में मतगणना केवल एक प्रक्रियात्मक अभ्यास नहीं बल्कि संस्थागत विश्वास निर्माण की प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र में जनता के विश्वास को मजबूत करती है। निर्वाचन आयोग हर नागरिक को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनका वोट सुरक्षित, मूल्यवान और सही ढंग से गिना जाए।

ये भी पढ़ें- कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 करोड़ कैश समेत 61 किलो चांदी बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 January 2026 - 4:18 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो ने 1,10,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में वन गार्ड, दिहाड़ी मजदूर और प्राइवेट व्यक्ति को किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो ने 1,10,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में वन गार्ड, दिहाड़ी मजदूर और प्राइवेट व्यक्ति को किया गिरफ्तार

23 January 2026 - 11:13 AM
Photo of पंजाब में ऑपरेशन प्रहार ने किया धमाकेदार सफाया, एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर जारी

पंजाब में ऑपरेशन प्रहार ने किया धमाकेदार सफाया, एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर जारी

23 January 2026 - 10:59 AM
Photo of गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

23 January 2026 - 10:53 AM
Photo of ईसीआई द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म

ईसीआई द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म

23 January 2026 - 10:13 AM
Photo of सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा की प्रिंसिपल रेखा महाजन सस्पेंड, एससी कमीशन ने इस मामले में की कार्रवाई

सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा की प्रिंसिपल रेखा महाजन सस्पेंड, एससी कमीशन ने इस मामले में की कार्रवाई

23 January 2026 - 9:23 AM
Photo of पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू, यह कदम ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा साबित

पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू, यह कदम ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा साबित

23 January 2026 - 9:08 AM
Photo of डीपीआईआईटी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब को फिर ‘टॉप परफॉर्मर स्टेट’ का दर्जा मिला, संजीव अरोड़ा ने दी जानकारी

डीपीआईआईटी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब को फिर ‘टॉप परफॉर्मर स्टेट’ का दर्जा मिला, संजीव अरोड़ा ने दी जानकारी

23 January 2026 - 8:40 AM
Photo of एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग में झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग में झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

22 January 2026 - 7:27 PM
Photo of पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

22 January 2026 - 7:09 PM
Photo of Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस से पहले CM मान को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस से पहले CM मान को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

22 January 2026 - 3:06 PM
Back to top button