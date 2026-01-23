Uttar Pradesh

कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 करोड़ कैश समेत 61 किलो चांदी बरामद, डिटेल में पढ़ें

Karan Panchal23 January 2026
Kanpur News
Kanpur News : उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच टीम ने रात धनकुट्टी के एक मकान में रेड की। तलाशी में भारी मात्रा में चांदी और कैश मिला है। पुलिस ने 61.84 किलोग्राम चांदी, दो करोड़ कैश और नेपाली नोट बरामद किए हैं।

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मकान मालिक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। सख्ती से की गई पूछताछ में कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं। पैसे के सट्‌टे में लगाए जाने और हवाला कारोबार का मामला बताया गया है।

आरोपी कर रहे थे नोटों की गिनती

पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के जरिए देश-विदेश में अवैध धन का लेन-देन हो रहा था। नेपाली करेंसी की बरामदगी से संकेत मिलता है कि यह नेटवर्क नेपाल तक फैला हुआ हो सकता है। ट्रेंडिंग की आड़ में सट्टेबाजी, हवाला का कारोबार होता था। पुलिस ने बंसराज, शिवम् त्रिपाठी, राहुल जैन, सचिन गुप्ता और रमाकांत को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने जब छापेमारी की उस दौरान आरोपी रुपयों की गिनती कर रहे थे।

500 के नोटों में थी बड़ी रकम

भारी मात्रा में नकदी होने के कारण पुलिस को गिनती के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। देर रात तक नोटों की गिनती चली। बता दें कि दो करोड़ की नकदी में 1.80 करोड़ की रकम 500 के नोटों में थी। वहीं, अन्य नकद राशि 200 रुपये और 100 रुपये के नोटों में थी।

