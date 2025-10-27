Bihar

बिहार चुनाव से पहले जेडीयू की सख्ती, दो दिन में 16 बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

Ajay Yadav27 October 2025 - 9:54 AM
1 minute read
Bihar Assembly Elections 2025 :
बिहार चुनाव से पहले जेडीयू की सख्ती, दो दिन में 16 बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

फटाफट पढ़ें

  • बिहार चुनाव से पहले जेडीयू सख्त हुई
  • पांच बागी नेताओं को पार्टी से निकाला
  • दो दिन में 16 नेताओं पर कार्रवाई हुई
  • बागियों पर विरोधी गतिविधि का आरोप
  • चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आएंगे

Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन जेडीयू लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. रविवार को जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है और दूसरी सूची जारी की है. इससे पहले शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को निष्कासित किया था.

बता दें कि जेडीयू ने रविवार को विधायक गोपाल मंडल, पूर्व विधायक महेश्वर यादव, पूर्व MLC संजीव श्याम सिंह समेत पांच नेताओं को पार्टी से निकाला है. इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप है.

जेडीयू ने दो दिन में 16 नेताओं को निकाला

शनिवार को जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 11 नेताओं को निष्कासित किया था, जिनमें चार विधायक भी शामिल थे. इसके साथ ही दो दिनों में जेडीयू कुल 16 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है जिन नेताओं को निष्कासित किया गया, उनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह महुआ से पूर्व प्रत्याशी आस्मां परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला शामिल हैं.

14 नवंबर को आएंगे नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की 11 नवंबर को होगी. जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच में है लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे अपना आशीर्वाद देकर जीत का ताज पहनाती है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 October 2025 - 9:54 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of बिहार में बीयर के साथ पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, SSB ने कार जब्त की

बिहार में बीयर के साथ पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, SSB ने कार जब्त की

26 October 2025 - 2:39 PM
Photo of खेसारी लाल यादव ने छपरा में रवि किशन पर किया पलटवार, कहा- ‘नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की’

खेसारी लाल यादव ने छपरा में रवि किशन पर किया पलटवार, कहा- ‘नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की’

26 October 2025 - 10:51 AM
Photo of प्रशांत किशोर का विपक्ष पर हमला, राजद के साथ एनडीए सरकार को भी लिया लपेटे में

प्रशांत किशोर का विपक्ष पर हमला, राजद के साथ एनडीए सरकार को भी लिया लपेटे में

24 October 2025 - 5:44 PM
Photo of CM और डिप्टी CM की घोषणा पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा-‘मुसलमान इनके लिए…’

CM और डिप्टी CM की घोषणा पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा-‘मुसलमान इनके लिए…’

24 October 2025 - 11:27 AM
Photo of तेजस्वी यादव को CM फेस बनाते ही केशव मौर्य ने कसा तंज, जानें क्या कहा?

तेजस्वी यादव को CM फेस बनाते ही केशव मौर्य ने कसा तंज, जानें क्या कहा?

24 October 2025 - 10:35 AM
Photo of गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस RJD और VIP को कहा टिकट बेचने वाली पार्टी

गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस RJD और VIP को कहा टिकट बेचने वाली पार्टी

23 October 2025 - 2:17 PM
Photo of तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के CM फेस, अशोक गहलोत ने किया ऐलान

तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के CM फेस, अशोक गहलोत ने किया ऐलान

23 October 2025 - 1:29 PM
Photo of बेगूसराय में दर्दनाक ट्रेन हादसा, काली पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

बेगूसराय में दर्दनाक ट्रेन हादसा, काली पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

23 October 2025 - 12:34 PM
Photo of तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

22 October 2025 - 6:06 PM
Photo of तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान : जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख रुपये तक बीमा

तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान : जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख रुपये तक बीमा

22 October 2025 - 3:24 PM
Back to top button