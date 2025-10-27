फटाफट पढ़ें

Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन जेडीयू लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. रविवार को जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है और दूसरी सूची जारी की है. इससे पहले शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को निष्कासित किया था.

बता दें कि जेडीयू ने रविवार को विधायक गोपाल मंडल, पूर्व विधायक महेश्वर यादव, पूर्व MLC संजीव श्याम सिंह समेत पांच नेताओं को पार्टी से निकाला है. इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप है.

जेडीयू ने दो दिन में 16 नेताओं को निकाला

शनिवार को जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 11 नेताओं को निष्कासित किया था, जिनमें चार विधायक भी शामिल थे. इसके साथ ही दो दिनों में जेडीयू कुल 16 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है जिन नेताओं को निष्कासित किया गया, उनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह महुआ से पूर्व प्रत्याशी आस्मां परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला शामिल हैं.

14 नवंबर को आएंगे नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की 11 नवंबर को होगी. जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच में है लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे अपना आशीर्वाद देकर जीत का ताज पहनाती है.

