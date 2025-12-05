AQI In UP : उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे शहरों में लगातार हवा में प्रदूषण का स्तर बना हुआ हैं. लोगों को अब तक जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल सकी है. पिछले एक महीने से हालात बदतर हैं और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और मेरठ जैसे जिलों में एक्यूआई लगातार रेड जोन में बना हुआ हैं.

प्रदूषित हवा का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अधिकांश लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस संबंधी दिक्कतें हो रही हैं. हालात ऐसे हैं कि शहर गैस चैंबर की तरह लगने लगे हैं. आने वाले दिनों में प्रदूषण से राहत के आसार नजर नहीं आ रहें हैं.

सुबह का एक्यूआई 381 के पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि शुक्रवार 5 दिसंबर को भी गाजियाबाद का लोनी प्रदेश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा. यहां एक्यूआई 400 से नीचे तो आया है लेकिन हवा अब भी बेहद ख़राब है. लोनी में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 दर्ज किया गया वहीं वसुंधरा 303 और इंदिरापुरम में 290 एक्यूआई है.

नोएडा में प्रदूषण बरकरार

नोएडा की हवा में भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है. आज यहां एक्यूआई 280 से 380 के बीच दर्ज किया गया, जो हवा की खराब से बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है. नोएडा सेक्टर-125 में एक्यूआई 367 रिकॉर्ड किया गया जबकि सेक्टर-116 में एक्यूआई-346 और नोएडा सेक्टर-62 एक्यूआई 286 रहा है. ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में 337 एक्यूआई रहा

हापुड़ का एक्यूआई सबसे ऊपर

उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी हवा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. हापुड़ में आज सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया, जहां एक्यूआई 350 रहा. वहीं बागपत में 321, मेरठ के पल्लवपुरम में 287 और बुलंदशहर में 265 एक्यूआई दर्ज किया गया. वहीं राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है. जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यलो जोन में बना हुआ है.

