PM Modi Bihar Rally : बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी में एनडीए की विशाल रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने राजद (RJD) और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. मोदी ने कहा कि आरजेडी बच्चों के दिमाग में जहर घोल रही है और उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है.

आरजेडी पर पीएम मोदी का हमला

पीएम मोदी ने समस्तीपुर की एक घटना का ज़िक्र करते हुए कहा —

“आरजेडी की रैली में एक नाबालिग ने मंच से कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे कट्टा लेकर घूम सकेंगे. यही तो जंगलराज की पहचान है — कट्टा, क्रूरता, कटुता और कुशासन.”

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के बच्चों को किताबें, कंप्यूटर और लैपटॉप दे रही है, जबकि आरजेडी उन्हें हथियार पकड़ाना चाहती है. मोदी ने तंज़ कसते हुए कहा —

“आरजेडी अपने बच्चों को मंत्री बनाना चाहती है, लेकिन दूसरों के बच्चों को रंगदार बनाना चाहती है.”

बच्चों और युवाओं को दिया संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से अपील की कि वे ‘कट्टा संस्कृति’ छोड़कर ‘किताब संस्कृति’ अपनाएं. उन्होंने कहा —

“बिहार के बच्चे अब स्टार्टअप के सपने देखें, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनें. ‘हाथ ऊपर करो’ वाला दौर खत्म हो गया है, अब ‘किताब खोलो’ का समय है.”

‘65 वोल्ट का झटका’ वाला बयान

पहले चरण के मतदान पर बोलते हुए मोदी ने कहा —

“जंगलराज के नेताओं को पहले ही चरण में 65 वोल्ट का झटका लग चुका है. बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि अब राज्य में विकास और स्थिरता ही चलेगी.”

बिहार के विकास पर भरोसा

मोदी ने नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई राह पर है. उन्होंने कहा —

“निवेशक अब बिहार की ओर रुख कर रहे हैं. यह ‘मोदी की गारंटी’ है कि बिहार अब पीछे नहीं रहेगा.”

रैली में मोदी का अंदाज़ एक शिक्षक की तरह था – जो बच्चों को प्रेरित कर रहा हो और साथ ही विरोधियों को जवाब भी दे रहा हो.

