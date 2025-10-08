Punjab

2025–30 तक 10,000 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने की योजना, डेवलपर्स को मिलेगा निवेश का मौका

Ajay Yadav8 October 2025 - 3:25 PM
3 minutes read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • पीएसपीसीएल ने चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की
  • 30 से ज्यादा नवीकरणीय कंपनियों ने भाग लिया
  • नए सौर प्रोजेक्ट्स के अवसर उपलब्ध कराए
  • टेंडर में कोई टैरिफ सीमा नहीं होगी
  • पंजाब 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाएगा

Punjab News : पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) ने इन्वेस्ट पंजाब के सहयोग से चंडीगढ़ में नवीकरणीय बिजली डेवलपर्स की बैठक आयोजित की. इसका उद्देश्य पी.एस.पी.सी.एल. के आने वाले सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा निविदाओं में प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करना था.

इस कार्यक्रम में पंजाब सरकार के बिजली, उद्योग एवं वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए. बैठक में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की लगभग 30 अग्रणी कंपनियों और डेवलपर्स ने भाग लिया. पी.एस.पी.सी.एल ., इन्वेस्ट पंजाब और पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लेकर हिस्सेदारकों के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत की, उन्होंने डेवलपर्स को पंजाब की प्रगतिशील नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों, निवेश सुविधा प्रक्रियाओं और पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद के लिए पी.एस.पी.सी.एल योजनाओं के बारे में अवगत कराया.

आरपीओ लक्ष्य की ओर कदम

सत्र के दौरान, पी.एस.पी.सी.एल. ने अपने आगामी बोली कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें निजी डेवलपर्स के लिए सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के आने वाले अवसरों का विवरण दिया गया. इन पहलों का उद्देश्य राज्य को अपने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आर पी ओ) लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के माध्यम से सतत विकास को प्रोत्साहित करना है.

बैठक में एक इंटरएक्टिव सत्र भी हुआ जिसमें डेवलपर्स ने अपने विचार साझा किए और पंजाब के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रक्रियाओं को और अधिक सुचारू बनाने तथा व्यापार में आसानी बढ़ाने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए.

डेवलपर्स को सर्वे की सुविधा मिलेगी

अन्य मुद्दों के साथ साथ डेवलपर्स ने टेंडरों में सीलिंग टैरिफ लगाने और ट्रांसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण में पी.एस.पी.सी.एल:/ पीएसटीसीएल. द्वारा लगने वाले लंबे समय के मुद्दे को भी उठाया, जो परियोजनाओं के प्रारंभ में देरी का कारण बनता है. मंत्री ने आश्वासन दिया कि टेंडरों में कोई सीलिंग टैरिफ नहीं लगाया जाएगा और परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए डेवलपर्स को स्वयं लाइनों के सर्वेक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी.

नवीकरणीय ऊर्जा को तैयार पंजाब

सभा को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने राज्य सरकार की निवेशक-अनुकूल माहौल बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए डेवलपर्स को पूर्ण समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई, उन्होंने कहा कि पंजाब स्वच्छ, हरित और किफायती नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को भरोसेमंद, किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली बिजली मिलती रहे.

सतत ऊर्जा परिवर्तन को मिलेगी गति

इस अवसर पर बोलते हुए, अजोय कुमार सिन्हा, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (बिजली) और चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, पीएसपीसीएल. ने नवीकरणीय बिजली खरीद के लिए एक पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए पीएसपीसीएल. की प्रतिबद्धता दोहराई, उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल. राज्य में सतत ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए निवेशकों और डेवलपर्स के साथ मिलकर कार्य करेगा.

इस कार्यक्रम में पीएसपीसीएल. के निदेशक (जनरेशन) इंजीनियर हरजीत सिंह, पीएसपीसीएल. के निदेशक (टेक्निकल) इंजीनियर संजीव सूद और मुख्य इंजीनियर (एन.आर.एस.ई. एवं थर्मल डिज़ाइन) इंजीनियर इंदरजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर पंजाब

पंजाब सरकार और पी.एस.पी सी एल. ने एक सशक्त नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, निवेश, नवाचार और रोजगार को प्रोत्साहित करने के अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की जबकि राज्य के स्वच्छ और हरित भविष्य में योगदान दिया.

पीएसपीसीएल वर्तमान में लगभग 6,929 मेगावाट स्थापित नवीकरणीय क्षमता का प्रबंधन कर रहा है, जिसमें लगभग 2,760 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल है. इसके अतिरिक्त, 2,506 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता, जिसमें से 2,147 मेगावाट सौर है, के लिए पहले ही अनुबंध किए जा चुके हैं या वे चालू होने की प्रक्रिया में हैं. पीएसपीसीएल वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने की योजना बना रहा है, जिसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,000 मेगावाट सौर और 1,000 मेगावाट वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) परियोजनाओं के लिए त्वरित निविदाओं के माध्यम से की जा रही है.

