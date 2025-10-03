Punjabराज्य

पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

Pehel Mart
ग्रामीण विकास मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंंद ने किया उद्घाटन

Pehel Mart: पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (PSRLM) द्वारा ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज पहिल मार्ट’ का शुभारंभ किया गया. इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंंद, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और प्रबंधकीय सचिव अजीत बालाजी जोशी ने पंजाब सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़ में किया.

पारंपरिक कला और संस्कृति का संरक्षण

यह विशेष मार्ट पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) द्वारा तैयार हस्तशिल्प वस्तुओं और जैविक उत्पादों को समर्पित है. इसका उद्देश्य न केवल पारंपरिक कला और संस्कृति को संरक्षित करना है, बल्कि ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं को स्वावलंबन और आर्थिक अवसर प्रदान करना भी है.

ग्रामीण विरासत का प्रतीक होगा ‘पहिल मार्ट’

“पहिल मार्ट” को ग्रामीण पंजाब की समृद्ध विरासत और उद्यमिता का प्रतीक माना जा रहा है. यहां फुलकारी, पंजाबी जूतियाँ, देसी अचार, स्क्वैश, सिरका, शहद, साबुन, पापड़, मोमबत्तियाँ, मसाले, आटा आदि उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, नवाचार और समर्पण को दर्शाते हैं.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंंद ने कहा कि “यह मार्ट पंजाब की ग्रामीण महिलाओं की रचनात्मकता और उद्यमिता का जीवंत उदाहरण है. यह पहल न केवल स्थानीय कारीगरों को बाज़ार तक पहुँच प्रदान करेगी, बल्कि अन्य महिलाओं को भी स्व-रोज़गार अपनाने के लिए प्रेरित करेगी.”

उन्होंने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए, ऐसे और प्रयासों को बढ़ावा देने की बात कही.

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस उद्घाटन अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त शीना अग्रवाल, PSRLM की CEO वरजीत वालिया, एसीईओ रुपाली टंडन, और महा सचिव प्रबंधन गौरी प्रसाद जोशी सहित ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ उपस्थित रहीं. सभी ने महिला उद्यमियों के उत्साह और प्रतिभा की सराहना की.

PSRLM की प्रतिबद्धता

“पहिल मार्ट” की शुरुआत के साथ PSRLM ने प्रदेश में सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण प्रतिभा को नया मंच देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. यह पहल आने वाले समय में ग्रामीण पंजाब के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

