विदेश

पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर 3 जगह एयरस्ट्राइक, 9 बच्चों की मौत

Karan Panchal25 November 2025 - 5:16 PM
2 minutes read
Pakistan Airstrike

Pakistan Airstrike : पाकिस्तान ने आधी रात सोमवार को अफगानिस्तान में तीन जगहों पर एयरस्ट्राइक की। खोस्त, कुनार और पक्तिका में एयरस्ट्राइक हुई है। खोस्त पर हुए हमले में 10 आम नागरिकों की मौत हुई, जिनमें 9 बच्चे और एक महिला भी शामिल हैं। कुनार और पक्तिका प्रांतों में चार नागरिक घायल हुए हैं। अब तक हमले को लेकर पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पाकिस्तान ने धोखे से किया वार

तालिबान ने इसे पाकिस्तान का धोखा करार दिया है, और बदले की कसम खाई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सही समय आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तालिबान ने हमलों में मारे गए अफगानी बच्चों की तस्वीरें जारी की है। इन फोटोज़ को देखकर मन व्यथित हो जाता है। पाकिस्तानी हमले में मारे गए बच्चों के शव काफी वीभत्स है और घर तबाह हो गए हैं।

ज़बीहुल्लाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि कल रात करीब 12 बजे, पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने खोस्त प्रांत के गरबाज जिले के मुगलगाय इलाके में एक स्थानीय निवासी, विलायत खान बेटे काजी मीर के घर पर बमबारी की. हमले में 9 बच्चे (5 लड़के और 4 लड़कियां) और एक महिला शहीद हो गए, और उनका घर तबाह हो गया।

टेबल टॉक, सीजफायर रहे बेअसर

आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अक्टूबर महीने में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर बमबारी की थी। उस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे। इसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जानलेवा झड़प भी देखी गई थी। मामले को गहनता से देखते हुए तुर्की और कतर ने बीच-बचाव किया था। जिसके बाद टेबल टॉक की गई थी, जो किसी काम ना आई और मामला गहराता चला गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीजफायर भी हुआ था।

पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर किए गए हमले से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। तालिबानी शासन चेतावनी देता रहा है कि अगर देश पर कोई हमला हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा, करारा जवाब दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें- ये भी पढ़ें- ‘प्राण जाए पर वचन न जाए’, अपने संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 November 2025 - 5:16 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of इजरायल का बेरूत पर हमला, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हेथम तबातबाई ढेर

इजरायल का बेरूत पर हमला, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हेथम तबातबाई ढेर

24 November 2025 - 12:26 PM
Photo of पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला, एक ने खुद को उड़ाया

पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला, एक ने खुद को उड़ाया

24 November 2025 - 12:24 PM
Photo of पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, तीन जवानों की मौत

पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, तीन जवानों की मौत

24 November 2025 - 11:02 AM
Photo of एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

21 November 2025 - 6:20 PM
Photo of Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की दर्दनाक मौत

Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की दर्दनाक मौत

21 November 2025 - 4:30 PM
Photo of Earthquake : बांग्लादेश से पाक-अफगान तक भूकंप के झटके, 6 की मौत, 5.2 रही तीव्रता

Earthquake : बांग्लादेश से पाक-अफगान तक भूकंप के झटके, 6 की मौत, 5.2 रही तीव्रता

21 November 2025 - 3:20 PM
Photo of बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत, दर्जनों घायल

बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत, दर्जनों घायल

21 November 2025 - 2:57 PM
Photo of पाकिस्तान में फैक्ट्री विस्फोट में 15 मजदूरों की मौत, मरियम नवाज ने घायलों के लिए बेहतर इलाज का आदेश दिया

पाकिस्तान में फैक्ट्री विस्फोट में 15 मजदूरों की मौत, मरियम नवाज ने घायलों के लिए बेहतर इलाज का आदेश दिया

21 November 2025 - 2:06 PM
Photo of नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

20 November 2025 - 4:23 PM
Photo of सऊदी बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत, सऊदी में ही दफनाए जाएंगे शव, बड़ी वजह आई सामने

सऊदी बस हादसे में 45 भारतीयों की मौत, सऊदी में ही दफनाए जाएंगे शव, बड़ी वजह आई सामने

18 November 2025 - 12:29 PM
Back to top button