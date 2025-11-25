Uttar Pradeshबड़ी ख़बर

‘प्राण जाए पर वचन न जाए’, अपने संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा बयान

Shanti Kumari25 November 2025 - 1:04 PM
1 minute read
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में राम मंदिर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक धर्म ध्वजा फहराई गई। पीएम ने शुभ मुहूर्त में दोपहर 12 बजे ध्वजारोहण किया, जिसके साक्षी करीब 7,000 विशिष्ट मेहमान बने। इस अवसर पर पूरी अयोध्या दिव्य वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठी, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। कई श्रद्धालु इस क्षण को लेकर अत्यधिक उत्साहित दिखे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए “जय सियाराम” का उद्घोष कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने जयघोष के साथ जनता को संबोधित भी किया जिसमें उन्होंने, प्राण जाए पर वचन न जाए…का मतलब भी समझाया।

 सियावर रामचंद्र की जय

पीएम मोदी ने अपना संबोधन ‘सियावर रामचंद्र के जयघोष’ के साथ शुरू किया। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियो की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों का संकल्प आज सि्द्धि को प्राप्त हो रहा है। आज धर्म ध्वजा की मंदिर में स्थापना हुई है। इसका भगवा रंग, सूर्य का चिन्ह, कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को गाता है।

प्राण जाए पर वचन न जाए

उन्होंने कहा कि, प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात जो कहा जाए, वही किया जाए। हम ऐसा समाज बनाएं, जहां कोई गरीब न हो। कोई पीड़ित ना हो। यह ध्वज युगों युगों तक श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। उन्होंने हर दानवीर, श्रमवीर, योजनाकार, कारीगर, वास्तुकार का अभिनंदन किया। यही वह नगरी है, जहां से श्रीराम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था।

