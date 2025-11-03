Bihar

ओवैसी का तेजस्वी पर तीखा वार, कहा– मुसलमानों को चरमपंथी बताकर किया अपमान

Ajay Yadav3 November 2025 - 9:27 AM
2 minutes read
Bihar Assembly Elections 2025 :
ओवैसी का तेजस्वी पर तीखा वार, कहा- मुसलमानों को चरमपंथी बताकर किया अपमान

फटाफट पढ़ें

  • ओवैसी ने तेजस्वी पर साधा निशाना
  • बोले, मुसलमानों को कहा चरमपंथी
  • अल्लाह की इबादत गुनाह नहीं है
  • तेजस्वी मुसलमान मुद्दों से दूर हैं
  • सीमांचल अब खुद फैसला करेगा

Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है. सीमांचल में आयोजित एक जनसभा में ओवैसी ने तेजस्वी के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को चरमपंथी बताकर उनका अपमान कर रहे हैं.

तेजस्वी पर ओवैसी का हमला लगाया आरोप

असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में हमें ‘एक्सट्रीमिस्ट’ यानी चरमपंथी कहा और दहशतगर्द बताया. ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैं तेजस्वी बाबू से पूछना चाहता हूं, जरा ‘एक्सट्रीमिस्ट’ को अंग्रेजी में लिखकर दिखाइए. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दाढ़ी और टोपी पहनने वालों को चरमपंथी कहते हैं, जबकि “हम अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी और के आगे सिर नहीं झुकाते.

तेजस्वी पर मुसलमानों के मुद्दों से दूरी का आरोप

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे अपने मजहब पर चलते हैं, उनकी पत्नी और बेटी हिजाब पहनती हैं, और अगर अल्लाह की इबादत करना ‘एक्सट्रीमिज्म’ है, तो वे खुद को एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि वे मुसलमानों के मुद्दों पर चुप रहते हैं और भागलपुर दंगे के आरोपी को सम्मान देकर मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़का है.

सीमांचल की जनता अब खुद लेगी फैसला

AIMIM नेता ने कहा कि सीमांचल की जनता अब जागरूक हो चुकी है. पटना में बैठे लोग नहीं चाहते कि यहां के लोग अपना फैसला खुद ले. लेकिन अब जनता तय करेगी कि उसकी आवाज कौन उठा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, मगर अब यह दौर खत्म होगा. ओवैसी ने दावा किया कि उनके उम्मीदवार जनता की असली आवाज हैं और सीमांचल से अब नई सियासी लहर उठेगी, जो भेदभाव की राजनीति को खत्म करेगी.

असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से बिहार की राजनिति में एक नई बहस छिड़ गई है. तेजस्वी यादव की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ओवैसी का यह हमला चुनावी माहौल को और गरमाने वाला साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 November 2025 - 9:27 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

2 November 2025 - 6:29 PM
Photo of ‘56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं, वोट के लिए डांस कर सकते हैं’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जुबानी हमला

‘56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं, वोट के लिए डांस कर सकते हैं’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जुबानी हमला

2 November 2025 - 4:39 PM
Photo of “सत्यमेव जयते… अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी”- गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

“सत्यमेव जयते… अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी”- गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

2 November 2025 - 10:56 AM
Photo of “बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते”, मोकामा मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सपा का तंज

“बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते”, मोकामा मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सपा का तंज

2 November 2025 - 8:43 AM
Photo of मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार, दो समर्थक भी पुलिस की गिरफ्त में

मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार, दो समर्थक भी पुलिस की गिरफ्त में

2 November 2025 - 7:51 AM
Photo of मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, अधिकारियों को हथियार जब्त करने और कड़ी निगरानी के निर्देश

मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, अधिकारियों को हथियार जब्त करने और कड़ी निगरानी के निर्देश

1 November 2025 - 12:10 PM
Photo of मोकामा में आरजेडी समर्थक की हत्या, अनंत सिंह पर साजिश के आरोप

मोकामा में आरजेडी समर्थक की हत्या, अनंत सिंह पर साजिश के आरोप

31 October 2025 - 3:37 PM
Photo of Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

31 October 2025 - 3:17 PM
Photo of बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया’, बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया’, बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

31 October 2025 - 1:27 PM
Photo of पीएम मोदी पर बयान बदलने के बाद खेसारी यादव बोले- मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार के हालात से हूं नाराज

पीएम मोदी पर बयान बदलने के बाद खेसारी यादव बोले- मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार के हालात से हूं नाराज

31 October 2025 - 12:45 PM
Back to top button