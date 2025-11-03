फटाफट पढ़ें

ओवैसी ने तेजस्वी पर साधा निशाना

बोले, मुसलमानों को कहा चरमपंथी

अल्लाह की इबादत गुनाह नहीं है

तेजस्वी मुसलमान मुद्दों से दूर हैं

सीमांचल अब खुद फैसला करेगा

Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है. सीमांचल में आयोजित एक जनसभा में ओवैसी ने तेजस्वी के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को चरमपंथी बताकर उनका अपमान कर रहे हैं.

तेजस्वी पर ओवैसी का हमला लगाया आरोप

असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में हमें ‘एक्सट्रीमिस्ट’ यानी चरमपंथी कहा और दहशतगर्द बताया. ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैं तेजस्वी बाबू से पूछना चाहता हूं, जरा ‘एक्सट्रीमिस्ट’ को अंग्रेजी में लिखकर दिखाइए. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दाढ़ी और टोपी पहनने वालों को चरमपंथी कहते हैं, जबकि “हम अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी और के आगे सिर नहीं झुकाते.

तेजस्वी पर मुसलमानों के मुद्दों से दूरी का आरोप

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे अपने मजहब पर चलते हैं, उनकी पत्नी और बेटी हिजाब पहनती हैं, और अगर अल्लाह की इबादत करना ‘एक्सट्रीमिज्म’ है, तो वे खुद को एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि वे मुसलमानों के मुद्दों पर चुप रहते हैं और भागलपुर दंगे के आरोपी को सम्मान देकर मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़का है.

सीमांचल की जनता अब खुद लेगी फैसला

AIMIM नेता ने कहा कि सीमांचल की जनता अब जागरूक हो चुकी है. पटना में बैठे लोग नहीं चाहते कि यहां के लोग अपना फैसला खुद ले. लेकिन अब जनता तय करेगी कि उसकी आवाज कौन उठा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, मगर अब यह दौर खत्म होगा. ओवैसी ने दावा किया कि उनके उम्मीदवार जनता की असली आवाज हैं और सीमांचल से अब नई सियासी लहर उठेगी, जो भेदभाव की राजनीति को खत्म करेगी.

असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से बिहार की राजनिति में एक नई बहस छिड़ गई है. तेजस्वी यादव की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ओवैसी का यह हमला चुनावी माहौल को और गरमाने वाला साबित हो सकता है.

