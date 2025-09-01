Punjab

जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार

जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार

  • जालंधर में 3.5 किलो हेरोइन बरामद
  • नशा तस्कर मनजीत सिंह गिरफ्तार
  • पुलिस ने 2 लाख की ड्रग मनी जब्त की
  • एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ
  • नशा नेटवर्क की जांच जारी

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर चल रही सख्त नशा-विरोधी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है. यह जानकारी आज यहाँ पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने दी.

गिरफ्तार नशा तस्कर की पहचान मनजीत सिंह निवासी जालंधर एन्क्लेव, नजदीक खांबरा, जालंधर के रूप में हुई है. आरोपी आदतन नशा तस्कर है और उसके खिलाफ पंजाब व नई दिल्ली में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तीन मामले पहले से दर्ज हैं. डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है, उन्होंने कहा कि इस मामले के आपसी संबंधों और पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए जांच जारी है.

पुलिस ने 2 लाख की ड्रग मनी जब्त की

इस ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए पुलिस आयुक्त (सी.पी.) जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि एक विशेष चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर जसपाल सिंह की अगुवाई वाली स्पेशल सेल की पुलिस टीमों ने मनजीत सिंह को शक के आधार पर रोका. तलाशी के दौरान, पुलिस टीमों ने उसकी काले रंग की किट से हेरोइन की खेप और ड्रग मनी बरामद की.

सी.पी. ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी यह खेप किसी व्यक्ति को सप्लाई करने जा रहा था, तभी पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया, उन्होंने आगे कहा कि इस खेप के स्रोत और जिस व्यक्ति को यह खेप डिलीवर की जानी थी, उसकी पहचान करने के लिए जांच जारी है.

इस संबंध में एफ.आई.आर. नंबर 222, दिनांक 30/08/2025, एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21(सी) और 27(ए) के तहत थाना सदर कमिश्नरेट जालंधर में दर्ज की गई है.

