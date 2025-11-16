New Delhi : देश के उत्तरी दिशा में अब ठंडी पूरी तरह महसूस होने लगी है। अब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सुबह और देर शाम बिना स्वेटर के दिखते हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कुछ राज्यों में तेजी से ठंडी बढ़ने की बात कही है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी भारत में अगले 24 घंटों के भीतर तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, भारी बारिश से प्रभावित होने वाले राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार है।

यूपी के इन जिलों में छा सकता है कोहरा

इसके अलावा मौसम विभाग ने आसार जताया है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इटावा, कन्नौज, अयोध्या, वाराणसी, बरेली, झांसी, ललितपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और कई अन्य जिलों में सुबह हल्का कोहरा छा सकता है। हालांकि दिन में धूप निकलेगी, लेकिन शाम होते-होते फिर ठंड तेज महसूस होगी।

अगले कुछ दिनों में और गिरेगा तापमान

IMD के मुताबिक, आने वाले तीन से चार दिनों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ला-नीना का असर केवल तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बारिश और हवाओं के पैटर्न को भी प्रभावित करता है।

