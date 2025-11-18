फटाफट पढ़ें

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने

पटना के गांधी मैदान में शपथग्रहण समारोह होगा

पीएम मोदी और NDA के बड़े नेता मौजूद रहेंगे

अधिकारियों की छुट्टी 20 नवंबर तक रोक दी गई

बीजेपी के कई राज्य के सीएम शामिल होंगे

Nitish Kumar Oath Ceremony : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश-मोदी-चिराग पासवान की जोड़ी ने गर्दा उड़ा दिया है. पीएम मोदी गमछा लहराकर बिहारियों का स्वागत किया और ढ़ेरों शुभकामनाएं दी. उनका MY फॉर्मूला बिहार के लिए कारगर साबित हुआ. इस चुनाव में BJP को 89, JD(U) को 85 और LJP(RV) को 19 सीटें मिलीं, जिससे महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा.

पटना के गांधी मैदान में शपथग्रहण समारोह

नीतीश कुमार 10 वीं बार सीएम पद की शपथ पटना के गांधी मैदान में लेंगे. बिहार प्रशासन सभी तैयारियों में जुट गया है. पटना के गांधी मैदान को सजाया जा रहा है वहीं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत NDA के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे. जिसके आधार पर 19 या 20 नवंबर की तारीख लगभग तय मानी जा रही है. पटना के गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है.

बता दें कि पटना में सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और हम विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी ने मुलाकात की है. नई सरकार में हम को एक मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है. नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह को लेकर सभी अधिकारियों की छुट्टी 20 नवंबर तक रोक दी गई है.

इन शीर्ष नेताओं का होगा आगमन

शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा कई बड़े चेहरे शामिल होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे. वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान से भजन लाल शर्मा, MP सीएम मोहन यादव, सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शिरकत करेंगे.

