Bollywood News : बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) का एक नया पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने करियर, रिश्तों और जिम्मेदारियों से ब्रेक लेने की बात कर रही हैं। इसके साथ ही नेहा ने ये भी लिखा कि वह वापस कब लौटेंगी या फिर लौटेंगी भी या नहीं। 19 जनवरी यानी आज नेहा ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट लिखा है। जिसके बाद फैंस के बीच हलचल तेज हो गई है।

मैं वापस लौटूंगी या नहीं…

नेहा ने अपनी पोस्ट में लिखा, “जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और हर एक चीज से ब्रेक लेने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता कि मैं वापस लौटूंगी या नहीं। थैंक्यू।” इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी बनाई, जिससे यह साफ था कि यह एक गहरी और गंभीर बात है।

पैपराजी व फैंस से रिक्वेस्ट

इसके बाद, नेहा ने अपनी दूसरी पोस्ट में पैपराजी से रिक्वेस्ट की कि वह उन्हें कैप्चर न करें। उन्होंने कहा, “मैं फैंस और पैपराजी से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे बिल्कुल भी कैप्चर न करें। कृपया मेरी प्राइवेसी की इज्जत करें और मुझे शांति से जीने का मौका दें।” हालांकि, इन पोस्ट्स के 30 मिनट बाद ही नेहा ने इन्हें डिलीट कर दिया।

फैंस की बढ़ी चिंता

उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और फैंस को यह चिंता होने लगी कि आखिरकार नेहा क्या महसूस कर रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यह उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा मामला हो सकता है।

हालांकि, यह भी सच है कि हाल ही में नेहा कक्कड़ को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था। उनके गाने ‘लॉलीपॉप’ पर काफी निगेटिविटी आई थी, जिससे वह शायद मानसिक दबाव महसूस कर रही हों। नेहा के इस पोस्ट के बाद उनकी चिंता कर रहे फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि क्या वह किसी कठिन समय से गुजर रही हैं या सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम चाहती हैं। इस मामले पर जब तक खुद नेहा कुछ नहीं कहतीं, तब तक उनके चाहनेवाले इस अज्ञात वजह से चिंतित बने रहेंगे।

