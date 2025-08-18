एक नजर में अहम बातें :

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश आने का न्योता दिया गया, खासकर किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन उद्घाटन के लिए.

प्रदेश में औद्योगिकीकरण का बड़ा अभियान और स्वदेशी अभियान जोर-शोर से चल रहा है.

पिछले डेढ़ साल में 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए गए.

इन निवेशों से लगभग 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद.

स्वदेशी अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ उत्पाद बनाने पर जोर.

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लगातार मेहनत करेगी.

Pm Modi : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया और उनसे प्रदेश में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन तथा इंदौर मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ में शामिल होने का आग्रह किया.

मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश विकास की राह पर

मुख्यमंत्री यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में इन दिनों औद्योगिकीकरण का बड़ा अभियान चल रहा है और साथ ही स्वदेशी अभियान को भी मजबूत किया जा रहा है. उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश लगातार प्रयासरत है और जनता इसमें बढ़-चढ़कर सहयोग कर रही है.

30 लाख करोड़ के निवेश से 21 लाख रोजगार

डॉ. यादव ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में प्रदेश में 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए जा चुके हैं. इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. यह न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा. उन्होंने कहा कि स्वदेशी अभियान के तहत मध्यप्रदेश की प्राथमिकता है कि गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ उत्पाद बनाए जाएं ताकि राज्य की पहचान मजबूत हो और देश की आत्मनिर्भरता में योगदान दिया जा सके.

औद्योगिक, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर में नई पहचान की ओर

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर मेहनत करती रहेगी और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और नेतृत्व प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है और इसी वजह से राज्य हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है. इस मुलाकात ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में न सिर्फ औद्योगिक बल्कि कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी देशभर में नई पहचान बनाने जा रहा है.

