MP: नकली कीटनाशक से फसलों को नुकसान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए सख्त कार्यवाई के निर्देश

Anup Tiwari17 August 2025 - 8:07 PM
1 minute read
Shivraj Singh Chauhan
शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

Shivraj Singh Chauhan : खरपतवारनाशक दवा से सोयाबीन की फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत मिलने पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के छीरखेड़ा गांव में अचानक निरिक्षण करने पहुंच गए. वहां उन्होंनें किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिती का बारीकी से मुआयना किया.

निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री को खेतों में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़े मिले, साथ ही पूरी फसल भी जली हुई थी. उन्होंने किसानों से वजह पूछी तो पता चला की इन सबकी जिम्मेदार HPM कंपनी की दवा है. यह समस्या महज एक या दो किसानों की नहीं बल्की इलाके के कई किसानों ने इस बात की शिकायत की. शिकायतों को सुनने के बाद कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिलाया कि प्रभावित खेतों का निरीक्षण उच्च वैज्ञानिकों के एक दल से कराया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाई भी की जाएगी.

टीम गठित, सोमवार से होगी जांच

स्थिती की गंभीरता को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को जांच टीम गठित करने के आदेश दे दिए जिसपर ICAR ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने प्रमुख सदस्यों को शामिल कर टीम गठित भी कर दी है जो सोमवार को खेतों के जांच के लिए जाएगी.

किसानों को दिया न्याय का भरोसा

कृषि मंत्री ने प्रभावित किसानों से सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि अगर किसान की जमीन चली गई तो मानो उसकी जिंदगी चली गई. उन्होंने कहा कि किसानों को उनके नुकसानों से राहत मिलेगी और उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी. KVK रायसेन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रतिवेदन को गलत करार देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच नई टीम से कराई जाएगी.

अंत में उन्होंने किसानों को न्याय का पूरा भरोसा दिलाया और साथ ही कहा कि नकली कीटनाशक, खाद और बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं.

