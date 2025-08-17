Bihar News : बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए के घटक दलों में आपसी खींचतान की स्थिती बनती दिख रही है. लखीसराय में रविवार को संसार पोखर जीर्णोद्धार कार्य के भूमिपूजन कार्यक्रम को लेकर जदयू और भाजपा के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया. विवाद इतना बढ़ा कि कार्यक्रम स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा और प्रशासन को हालात संभालने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ी.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उपमुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिन्हा द्वारा संसार पोखर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया जाना था. इसके लिए भाजपा की ओर से मंच तैयार किया गया और बैनर लगाए गए. लेकिन कार्यक्रम में नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान और वार्ड 19 की पार्षद नीलम देवी को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे नाराज जदयू नेताओं ने विरोध जताया.

मामला बढ़ता देख पुलिस ने की घेराबंदी

जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल और सभापति अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और समानांतर भूमिपूजन कर नारियल फोड़ा. उनका कहना था कि संसार पोखर का शिलान्यास पहले ही 14 अगस्त को नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार द्वारा किया जा चुका है, ऐसे में दोबारा शिलान्यास का कोई औचित्य नहीं है. जदयू नेताओं ने भाजपा के बैनर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नाम और फोटो नहीं होने पर भी आपत्ति जताई.

स्थिति बिगड़ती देख जिला प्रशासन हरकत में आया. एसडीओ, एसडीपीओ और दोनों थानों के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त बल की तैनाती कर कार्यक्रम स्थल को घेर लिया गया. भाजपा नेता और कार्यकर्ता मंच के पास मौजूद रहे लेकिन कार्यक्रम शुरू नहीं हो सका.

एक ही दिन में दो बार हुआ भूमिपूजन

कुछ देर बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जदयू नेताओं को मंच पर बुलाने का प्रयास किया. काफी प्रयासों के बाद रामानंद मंडल और नीलम देवी मंच पर आए, लेकिन नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया.

डिप्टी सीएम ने मंच से संबोधन के बाद पार्षद नीलम देवी और शोभा रानी से दोबारा नारियल फुड़वाकर भूमिपूजन कराया. इस तरह एक ही दिन में संसार पोखर का दो बार भूमिपूजन किया गया. कार्यक्रम के अंत में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आगे से इस तरह के कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा.

हालांकि कार्यक्रम तो संपन्न हुआ, लेकिन भाजपा और जदयू के बीच बढ़ती दूरी एक बार फिर सार्वजनिक रूप से उजागर हो गई है. यह घटना आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में चल रही खींचतान की एक और मिसाल के तौर पर देखी जा रही है.

