Bihar News : बिहार के सीवान से जेडीयू सांसद विजयलक्ष्मी देवी को जान से मारने की धमकी दी गई है. उनके फोन पर कॉल कर 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है और रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई. इस मामले में सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव ने मैरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सांसद प्रतिनिधि ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय का भी सहारा किया है. पुलिस को दी गई शिकायत में गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया है, साथ ही आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई.

अज्ञात नंबर से मिली धमकी

सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव ने मैरवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. एफआईआर के अनुसार, बुधवार (3 दिसंबर) की रात करीब 10:38 और 10:40 बजे सांसद विजयलक्ष्मी देवी के फोन पर (6385646982) नंबर से दो कॉल आए.

कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने 10 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की और धमकी दी कि रकम नहीं देने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा. यह मामला एफआईआर नंबर 492/25 के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे शनिवार (6 दिसंबर) को रजिस्टर किया गया.

जदयू विधायक के करीबी को भी धमकी

वहीं, दूसरी तरफ, जीबी नगर थाना क्षेत्र के तरवारा में बड़हरिया के जदयू विधायक नीतीश कुमार के करीबी इंद्रदेव सिंह पटेल ने भी रंगदारी मांगे जाने और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कराई है. इस घटना की जानकारी सांसद के पति और पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने फोन पर दी. उन्होंने बताया कि लगभग तीन से चार बार इंद्रदेव सिंह पटेल को फोन कर रंगदारी मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई. इसके बाद उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा से भी 10 लख रुपए की रंगदारी की मांग की गई.

उन्होंने बताया कि धमकी में कहा गया कि नहीं देने पर धुंआ-धुंआ कर दिया जाएगा. इसके बाद सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव ने मैरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करावा दी है. अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप