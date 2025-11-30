सांसद अवधेश प्रसाद ने किए रामलला के दर्शन, फिर जताई नाराज़गी

Ram Mandir Ayodhya : लोकसभा सदस्य वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद ने अपने परिवार के साथ रामलला मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने शनिवार को (29 नवंबर) शाम 7 बजे मंदिर परिसर में प्रवेश किया। सपा सांसद करीब 40 मिनट तक गर्भगृह सहित पूरे मंदिर परिसर में रहे।

पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज

अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम था। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी ने राम मंदिर पर ध्वज फहराया था। ध्वज फहराने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि सदियों के घाव भर रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व राममय है। रामभक्तों के दिल में असीम संतोष है।

सहपरिवार किए रामलला के दर्शन

सपा सांसद ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह में ना बुलाए जाने पर नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा दर्शन करके अच्छा लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर है, मेरे साथ मेरा बेटा अमित, मेरी बहू, मेरी नाती और मेरी बेटी ने दर्शन किए। मैं कई बार दर्शन कर चुका हूं।

मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया

बीते मंगलवार (25 नवंबर) को एक्स पर आरोप लगाए गए थे कि दलित होने के कारण उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित ध्वज-रोहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। उन्होंने लिखा था- राम सबके हैं, मेरी लड़ाई पद या निमंत्रण के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और संविधान के लिए है। उन्होंने ध्वजारोहण समारोह में ना बुलाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमको इनवाइट नहीं किया गया, अगर मुझे इनवाइट किया होता तो मैं नंगे पांव दर्शनों को आता।

लोकसभा चुनाव 2025 में हासिल की विजय

2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के दो बार के सांसद और राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे लल्लू सिंह को हराया था। इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि सपा सांसद राम मंदिर के दर्शन करने कब जाएंगे।

