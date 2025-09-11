हाइलाइट्स :-

मोदी और मॉरीशस पीएम की वाराणसी में बैठक.

काशी को बताया भारत-मॉरीशस संबंधों का प्रतीक.

मॉरीशस के लिए आर्थिक पैकेज और जन औषधि केंद्र.

PM Modi Bilateral Talks : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ. इस दौरान पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री को हाल ही में संपन्न हुए चागोस समझौते के लिए बधाई दी, जबकि डॉ. रामगुलाम ने काशी में उनके भव्य स्वागत के लिए आभार जताया.

काशी भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा की प्रतीक

प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता के दौरान काशी को भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति सदियों पहले मॉरीशस पहुंची और वहां की जीवनशैली का अहम हिस्सा बन गई. काशी में मां गंगा की अविरल धारा की तरह भारतीय संस्कृति का प्रवाह मॉरीशस के समाज और संस्कृति को समृद्ध करता रहा है. उन्होंने इसे केवल औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव भी बताया और कहा कि भारत और मॉरीशस एक मजबूत पारिवारिक रिश्ते में बंधे हैं.

द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए. प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस की संप्रभुता की हालिया जीत को ऐतिहासिक बताया और जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़े होकर मॉरीशस की संप्रभुता का समर्थन किया है.

मॉरीशस के विकास में साझेदार होना गर्व की बात

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरीशस के विकास में भारत का एक भरोसेमंद और प्राथमिक साझेदार होना गर्व की बात है. इस दिशा में आज दोनों देशों ने एक विशेष आर्थिक पैकेज पर सहमति जताई है, जो मॉरीशस में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा. उल्लेखनीय है कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरीशस में स्थापित हो चुका है, जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग का प्रतीक है.

यह बैठक भारत-मॉरीशस संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूती मिलेगी.

