Mayawati 70th birthday : बसपा सुप्रीमो मायावती का आज 70वां जन्मदिन हैं. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने लिखा कि वे प्रभु श्रीराम से मायावती के दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ की कामना करते हैं.

वहीं, मायावती के जन्मदिन के मौके पर बसपा की तरफ से जिलों में अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. राजधानी लखनऊ में मायावती पार्टी पदाधिकारियों के सामने आगे का रोडमैप भी पेश करेंगी.

मायावती 15 जनवरी 2026 को 70 वर्ष की हुईं

आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो आज, 15 जनवरी 2026 को 70 साल की हो गईं. मायावती ने 40 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी. उनका जन्म दिल्ली के एक सामान्य परिवार में हुआ और राजनीति में आने से पहले वे एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं. बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम से प्रेरित होकर वे राजनीति में आई और जल्द ही उनकी मुख्य उत्तराधिकारी बनकर उभरीं.

मायावती बनीं पहली दलित महिला मुख्यमंत्री

मायावती कुल चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वे भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं. मायावती 2007 से 2012 के कार्यकाल को विशेष रूप से याद किया जाता है, क्योंकि उस दौरान उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और सोशल इंजीनियरिंग (दलित और ब्राह्मणों का गठजोड़) के माध्यम से एक नया राजनीतिक प्रयोग सफल किया.

स्वस्थ और सक्रिय जीवन की कामना की

वही, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामना दी. अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा, “आदरणीय मायावती को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. उनको स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं.”

आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनको स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएँ।



उन्होंने जीवन भर प्रभुत्वादियों के ख़िलाफ़ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व अपमानित समाज के मान-सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात-दिन अनवरत संघर्ष…

बसपा सुप्रीमो मायावती को बधाई देते हुए, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि “उन्होंने जीवन भर शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और संविधान विरोधी ताकतों को चुनौती दी. उन्होंने मायावती को उनके जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं दीं.

