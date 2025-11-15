Punjab

गैंगस्टर मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, तीन सहयोगी हाई-टेक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

Ajay Yadav15 November 2025 - 9:13 AM
2 minutes read
Punjab News :
गैंगस्टर मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई: तीन सहयोगी हाई-टेक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें:

  • एसएसओसी ने गैंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया
  • बटाला क्षेत्र से तीन आरोपियों को पकड़ा गया
  • आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद किए गए
  • राजा हारूवाल के निर्देश पर गैंग चल रहा था
  • तीनों आरोपियों पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के तहत चल रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने काउंटर इंटेलिजेंस पठानकोट के साथ संयुक्त अभियान के दौरान तीन गुर्गों को गिरफ्तार करके एक गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. इनके कब्जे से दो मैगजीन और 15 जिंदा कारतूसों सहित दो .30 बोर स्टार-मार्क पिस्तौल बरामद की गई हैं. यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी.

बटाला से तीन आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान यूसुफ मसीह उर्फ एमपी निवासी धर्मकोट बग्गा, बटाला; सैमुअल मसीह उर्फ अंकित उर्फ अंकी निवासी पिंडा रोडी, बटाला; और साहिबजीत सिंह उर्फ साभी निवासी हरूवाल, बटाला के रूप में हुई है. दो हथियार बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उनकी मारुति स्विफ्ट कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी02डीक्यू0314 था, जिसका इस्तेमाल वे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में कर रहे थे, को भी जब्त किया है.

राजा हारूवाल के निर्देश पर कार्रवाई

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी आर्मेनिया में स्थित वांछित गैंगस्टर राजा हारूवाल के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जिसने बरामद हथियारों की डिलीवरी का प्रबंध किया था, उन्होंने कहा कि यह मॉड्यूल हथियारों और पैसों के लेन-देन के अलावा कई व्यक्तियों की रेकी कर जबरन वसूली की योजना भी बना रहा था.

गैंग के नेटवर्क की गहराई से जांच जारी

डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए इनके संबंधों की गहराई से जांच की जा रही है. एआइजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने बटाला क्षेत्र से आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. एआइजी ने बताया कि गिरफ्तार किये गये तीनों व्यक्तियों का आपराधिक रिकॉर्ड है और इनके खिलाफ बटाला, गुरदासपुर और अमृतसर में अपहरण, हत्या के प्रयास तथा अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज हैं.

इस संबंध में केस थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत एफआइआर नंबर 67, दिनांक 13.11.2025 को दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

