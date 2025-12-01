राष्ट्रीय

एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

LPG Cylinder Price :
एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन (एटीएफ) महंगा: व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

LPG Cylinder Price : देशभर में सोमवार से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹10 की कटौती की गई है. 1 दिसंबर 2025 से यह कदम व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए राहत भरा साबित होगा, जो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं. नए मूल्य निर्धारण से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यापारिक अपने संचालन खर्च को कम कर सकेंगे. गौरतलब है कि एक महीने पहले भी सिलेंडर की कीमत में 5 रुपये की कमी की गई थी, हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में ₹10 की कटौती

इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 10 रुपये की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1 दिसंबर 2025 से 1580.50 रुपये में उपलब्ध होगा. जबकि पहले इसकी कीमत 1590.50 रुपये थी. वहीं,14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 853 रुपये पर स्थिर है. इसी तरह, कोलकाता में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 1,684 रुपये, मुंबई में 1,531.50 रुपये, और चेन्नई में 1,739.50 रुपये हो गई है.

अन्य प्रमुख शहरों में नई कीमत

नोएडा – 1580.50 रुपये

पटना – 1829 रुपये

लखनऊ -1703 रुपये

शिमला – 1688.50 रुपये

देहरादून – 1638 रुपये

गुरुग्राम – 1597 रुपये

रांची – 1733 रुपये

देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां-इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. किसी भी नए मूल्य या बदलाव को महीने की 1 तारीख से लागू हो जाता है, और इस समीक्षा का नेतृत्व इंडियन ऑयल करती है. ध्यान रहे कि नवंबर और दिसंबर में सिलेंडर की कीमतें पहले ही घटाई जा चुकी हैं.

एटीएफ (विमान ईंधन) की कीमत में बढ़ोतरी

इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एटीएफ (विमान ईंधन) की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में घरेलू एयरलाइंस के लिए 1 दिसंबर 2025 से एटीएफ की कीमत 99,676.77 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. जो नवंबर की तुलना में 5133.75 रुपये अधिक है. वहीं, कोलकाता में एटीएफ की नई कीमत 1,02,371.02 रुपये, मुंबई में 93,281.04 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में यह 1,03,301.80 रुपये प्रति किलोलीटर पर पहुंच गई है.

