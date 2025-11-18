Punjab

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों के तहत सोमवार को तरनतारन, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर और बठिंडा में लाइट एंड साउंड शो करवाये किए गए. इन समागमों में पंजाब विधानसभा के स्पीकर, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, स्थानीय नेताओं और बड़ी संख्या में संगत ने हाजिरी भरी.

तरनतारन में लाइट एंड साउंड शो आयोजित

एक प्रवक्ता ने बताया कि तरनतारन के पुलिस स्टेडियम में आयोजित लाइट एंड साउंड शो में जेल एवं परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और खेमकरण के विधायक सरवन सिंह धुन ने हाजिरी भरी. इसी तरह नई अनाज मंडी मोगा में नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को समर्पित लाइट एंड साउंड शो के दौरान पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, मोगा विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, बाघापुराना विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद, निहाल सिंह वाला विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर और धरमकोट विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस उपस्थित रहे.

शहीद भगत सिंह नगर के आईटीआई ग्राउंड में वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने संगत सहित उपस्थिति दर्ज करवाई. वहीं बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, बठिंडा शहरी विधायक जगरूप सिंह गिल और विधायक भुच्चो मंडी मास्टर जगसीर सिंह शामिल हुए.

संगत ने लाइट एंड साउंड शो की सराहना की

इन लाइट एंड साउंड शोज में शामिल होने वाली संगत ने पंजाब सरकार की इस पहल की सराहना की है. लाइट एंड साउंड शोज में आधुनिक लेजर लाइटों और 3डी प्रोजेक्शन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के संपूर्ण जीवनकाल, उनके दर्शन, शिक्षाओं और धर्म की रक्षा हेतु दी गई महान कुर्बानी को उजागर किया गया, उल्लेखनीय है कि अंतिम चरण के लाइट एंड साउंड शो 20 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब, मालेरकोटला और मानसा में आयोजित किए जाएंगे.

