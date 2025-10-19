Uttar Pradesh

‘क्रिसमस से सीखो…’ अयोध्या दीपोत्सव पर अखिलेश यादव ने दिया ऐसा बयान, मचा हंगामा

UP News :
'क्रिसमस से सीखो...' अयोध्या दीपोत्सव पर अखिलेश यादव ने दिया ऐसा बयान, मचा विवाद

फटाफट पढ़ें

  • अखिलेश ने दीयों पर बयान दिया
  • क्रिसमस की जगमगाहट का उदाहरण
  • खर्च और मेहनत कम करने की बात
  • सपा सरकार में सुंदर रोशनी का वादा
  • बीजेपी ने बयान पर विरोध जताया

UP News : दीवाली से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का दीयों और मोमबत्तियां जलाने को लेकर बयान सामने आया, जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है. अखिलेश के इस बयान पर खूब विवाद हो रहा है. बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन पर हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगाया.

दरअसल, लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे अयोध्या दीपोत्सव को लेकर सवाल किया. पत्रकार ने पूछा इस बार अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान दीये की जगह मोमबत्ती जलाई जाएंगी और इनकी संख्या भी कम कर दी गई है. इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे तो मैं इसपर कोई राय नहीं देना चाहता. मगर भगवान राम के नाम पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं.

अखिलेश यादव ने क्रिसमस का उदाहरण दिया

इसके बाद सपा प्रमुख ने क्रिसमस का जिक्र करते हुए कहा, क्रिसमस के दौरान पूरे विश्व के शहर जगमगा उठते हैं. वहां ये सिलसिला महीनों तक चलता है. अखिलेश ने आगे कहा, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए. आखिर हमें दीये और मोमबत्तियों पर इतना खर्चा क्यों करना और इतना दिमाग क्यों लगाना? उन्होंने यह भी कहा कि जब यूपी में सपा की सरकार आएगी तो हम लोग बहुत सुंदर रोशनी का इंतजाम करेंगे.

बीजेपी ने अखिलेश पर प्रतिक्रिया दी

बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आज वह लोग दीवाली की सजावट का विरोध कर रहे हैं. फिलहाल, अखिलेश यादव का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है.

