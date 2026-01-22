Punjab

लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के शानदार प्रदर्शन को सराहा, 1.40 करोड़ रुपए की कमाई

Karan Panchal22 January 2026 - 11:14 AM
1 minute read
Punjab News
लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के शानदार प्रदर्शन को सराहा, 1.40 करोड़ रुपए की कमाई

Punjab News : खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब के लीगल मेट्रोलॉजी विंग के प्रदर्शन में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2025 तक वसूली गई कंपाउंडिंग फीस, निरीक्षण और की गई सत्यापन आदि जैसे कई मानदंडों के आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है।

कुल काटे गए चालानों की संख्या

लीगल मेट्रोलॉजी विंग ने 2025-26 में 1.40 करोड़ रुपये की कंपाउंडिंग फीस एकत्र की, जबकि वर्ष 2024-25 में इसी अवधि के दौरान विंग ने 1 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक राशि एकत्र की थी। इस प्रकार विंग ने 2025-26 में 22133 निरीक्षण किए जबकि 2024-25 के दौरान निरीक्षणों का आंकड़ा 18419 था। इसके अलावा 2025-26 में विंग ने 2230 चालान किए जबकि 2024-25 के दौरान कुल काटे गए चालानों की संख्या 1397 थी।

जोश और समर्पण के साथ काम

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और भी जोश और समर्पण के साथ काम करने के लिए कहा है।

नई प्रयोगशालाएं बनाने की योजना

उल्लेखनीय है कि विंग के पास अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में विभाग के स्वामित्व वाली मानक प्रयोगशालाएं हैं, जबकि सरहिंद और खन्ना में नई प्रयोगशालाएं बनाने की योजना है।

खरीदे गए सामान की वास्तविक मात्रा

लीगल मेट्रोलॉजी विंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेचे और खरीदे गए सामान की वास्तविक मात्रा और माप सही और सटीक हो ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

ये भी पढ़ें- Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 January 2026 - 11:14 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

22 January 2026 - 10:56 AM
Photo of ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

22 January 2026 - 9:49 AM
Photo of 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हवलदार को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हवलदार को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

22 January 2026 - 9:31 AM
Photo of Jalandhar News : जालंधर के पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडागर्दी, रिश्तेदारों को बुलाकर कर्मचारी को पिटवाया

Jalandhar News : जालंधर के पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडागर्दी, रिश्तेदारों को बुलाकर कर्मचारी को पिटवाया

21 January 2026 - 1:56 PM
Photo of सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

21 January 2026 - 12:42 PM
Photo of Punjab Police : गैंगस्टरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, ऑपरेशन प्रहार पर हरजोत बैंस ने दिया सख्त संदेश

Punjab Police : गैंगस्टरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, ऑपरेशन प्रहार पर हरजोत बैंस ने दिया सख्त संदेश

21 January 2026 - 12:38 PM
Photo of चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन मोड, 3 गैंगस्टरों का एनकाउंटर, केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन मोड, 3 गैंगस्टरों का एनकाउंटर, केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

21 January 2026 - 12:23 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान शुरु, पंजाब पुलिस अब गैंगस्टरों के छुड़ाएगी छक्के

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान शुरु, पंजाब पुलिस अब गैंगस्टरों के छुड़ाएगी छक्के

21 January 2026 - 12:17 PM
Photo of मान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने पर 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी को मंजूरी

मान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने पर 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी को मंजूरी

21 January 2026 - 11:55 AM
Photo of श्रम मंत्री सौंद ने लॉन्च की हैंडबुक, अब निर्माण श्रमिकों को मिलेंगे समय पर लाभ

श्रम मंत्री सौंद ने लॉन्च की हैंडबुक, अब निर्माण श्रमिकों को मिलेंगे समय पर लाभ

21 January 2026 - 11:27 AM
Back to top button