Punjab News : खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब के लीगल मेट्रोलॉजी विंग के प्रदर्शन में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2025 तक वसूली गई कंपाउंडिंग फीस, निरीक्षण और की गई सत्यापन आदि जैसे कई मानदंडों के आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है।

कुल काटे गए चालानों की संख्या

लीगल मेट्रोलॉजी विंग ने 2025-26 में 1.40 करोड़ रुपये की कंपाउंडिंग फीस एकत्र की, जबकि वर्ष 2024-25 में इसी अवधि के दौरान विंग ने 1 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक राशि एकत्र की थी। इस प्रकार विंग ने 2025-26 में 22133 निरीक्षण किए जबकि 2024-25 के दौरान निरीक्षणों का आंकड़ा 18419 था। इसके अलावा 2025-26 में विंग ने 2230 चालान किए जबकि 2024-25 के दौरान कुल काटे गए चालानों की संख्या 1397 थी।

जोश और समर्पण के साथ काम

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और भी जोश और समर्पण के साथ काम करने के लिए कहा है।

नई प्रयोगशालाएं बनाने की योजना

उल्लेखनीय है कि विंग के पास अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में विभाग के स्वामित्व वाली मानक प्रयोगशालाएं हैं, जबकि सरहिंद और खन्ना में नई प्रयोगशालाएं बनाने की योजना है।

खरीदे गए सामान की वास्तविक मात्रा

लीगल मेट्रोलॉजी विंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेचे और खरीदे गए सामान की वास्तविक मात्रा और माप सही और सटीक हो ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

