पंजाब सरकार ने सीजन 4 को बाढ़ के कारण स्थगित किया.

4 से 13 सितंबर तक होने वाली प्रतियोगिताएं अब नहीं होंगी.

खेल महोत्सव का मकसद था फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देना.

Punjab Sports Event Cancelled : पंजाब में आगामी 4 सितंबर से शुरू होने वाले ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के चौथे सीजन को सरकार ने स्थगित कर दिया है. यह निर्णय राज्य में मौजूदा बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

इस खेल महोत्सव का आयोजन 4 से 13 सितंबर तक किया जाना था, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी थीं. इन प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स, लंबी कूद, शॉटपुट, कबड्डी (राष्ट्रीय शैली और सर्कल शैली), खो-खो, वॉलीबॉल स्मैशिंग और वॉलीबॉल शूटिंग जैसी पारंपरिक और आधुनिक खेल विधाओं को शामिल किया गया था. इन खेलों के माध्यम से राज्य भर के खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए एक साझा मंच पर आते, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को निखरने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता.

हर वर्ग को जोड़ने की पहल

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ पंजाब का एक प्रमुख राज्यस्तरीय खेल आयोजन है, जिसे हर वर्ष बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है. इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समाज के हर वर्ग और उम्र के लोगों को जोड़ना, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है. यह आयोजन न केवल प्रतिस्पर्धात्मक खेल भावना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खेल संसाधनों की समान उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम कदम है.

दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलता है समान अवसर

पंजाब सरकार द्वारा आयोजित इस वार्षिक महोत्सव में पैरा-स्पोर्ट्स को भी विशेष स्थान दिया जाता है, ताकि दिव्यांग खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिल सके. साथ ही, आयोजन में डोपिंग-रोधी उपायों पर विशेष जोर दिया जाता है, जिससे खेलों में निष्पक्षता और ईमानदारी बनी रहे. ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के माध्यम से सरकार एक स्वस्थ, जागरूक और नशा-मुक्त पंजाब के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है.

