Punjabराज्य

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन 4 स्थगित, बाढ़ के चलते सरकार ने लिया फैसला

Anup Tiwari31 August 2025 - 3:50 PM
2 minutes read
Punjab Sports Event Cancelled
खेडां वतन पंजाब दियां का चौथा सीजन स्थगित

हाइलाइट्स :-

  • पंजाब सरकार ने सीजन 4 को बाढ़ के कारण स्थगित किया.
  • 4 से 13 सितंबर तक होने वाली प्रतियोगिताएं अब नहीं होंगी.
  • खेल महोत्सव का मकसद था फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देना.

Punjab Sports Event Cancelled : पंजाब में आगामी 4 सितंबर से शुरू होने वाले ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के चौथे सीजन को सरकार ने स्थगित कर दिया है. यह निर्णय राज्य में मौजूदा बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

इस खेल महोत्सव का आयोजन 4 से 13 सितंबर तक किया जाना था, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी थीं. इन प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स, लंबी कूद, शॉटपुट, कबड्डी (राष्ट्रीय शैली और सर्कल शैली), खो-खो, वॉलीबॉल स्मैशिंग और वॉलीबॉल शूटिंग जैसी पारंपरिक और आधुनिक खेल विधाओं को शामिल किया गया था. इन खेलों के माध्यम से राज्य भर के खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए एक साझा मंच पर आते, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को निखरने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता.

हर वर्ग को जोड़ने की पहल

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ पंजाब का एक प्रमुख राज्यस्तरीय खेल आयोजन है, जिसे हर वर्ष बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है. इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समाज के हर वर्ग और उम्र के लोगों को जोड़ना, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है. यह आयोजन न केवल प्रतिस्पर्धात्मक खेल भावना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खेल संसाधनों की समान उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम कदम है.

दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलता है समान अवसर

पंजाब सरकार द्वारा आयोजित इस वार्षिक महोत्सव में पैरा-स्पोर्ट्स को भी विशेष स्थान दिया जाता है, ताकि दिव्यांग खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिल सके. साथ ही, आयोजन में डोपिंग-रोधी उपायों पर विशेष जोर दिया जाता है, जिससे खेलों में निष्पक्षता और ईमानदारी बनी रहे. ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के माध्यम से सरकार एक स्वस्थ, जागरूक और नशा-मुक्त पंजाब के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है.

यह भी पढ़ें : UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari31 August 2025 - 3:50 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

31 August 2025 - 3:14 PM
Photo of पंजाब के सात जिलों में बाढ़ से भारी तबाही, रावी का जलस्तर पहुंचा रिकॉर्ड स्तर : कैबिनेट मंत्री मंत्री बरिंदर गोयल

पंजाब के सात जिलों में बाढ़ से भारी तबाही, रावी का जलस्तर पहुंचा रिकॉर्ड स्तर : कैबिनेट मंत्री मंत्री बरिंदर गोयल

31 August 2025 - 3:13 PM
Photo of ‘युद्ध नशों के खिलाफ’, पंजाब पुलिस ने 182वें दिन 360 जगह छापेमारी कर 65 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों के खिलाफ’, पंजाब पुलिस ने 182वें दिन 360 जगह छापेमारी कर 65 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

31 August 2025 - 2:36 PM
Photo of वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैला खानम को दी उम्मीद की नई राह, सिलाई मशीन से मिली आजीविका

वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैला खानम को दी उम्मीद की नई राह, सिलाई मशीन से मिली आजीविका

30 August 2025 - 11:18 PM
Photo of अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास यूनिट का किया शुभारंभ, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मिलेगी नई दिशा

अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास यूनिट का किया शुभारंभ, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मिलेगी नई दिशा

30 August 2025 - 10:04 PM
Photo of ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ, पंजाब AGTF ने मुख्य शूटर को किया गिरफ्तार

ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ, पंजाब AGTF ने मुख्य शूटर को किया गिरफ्तार

30 August 2025 - 9:03 PM
Photo of पंजाब में कर्मचारियों की अनूठी पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन किया दान, वित्त मंत्री ने सराहा

पंजाब में कर्मचारियों की अनूठी पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन किया दान, वित्त मंत्री ने सराहा

30 August 2025 - 8:33 PM
Photo of पंजाब में राहत कार्य जोरों पर, 24 घंटों में 4711 बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

पंजाब में राहत कार्य जोरों पर, 24 घंटों में 4711 बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

30 August 2025 - 8:12 PM
Photo of पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत कार्यों में सबसे आगे

पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत कार्यों में सबसे आगे

30 August 2025 - 7:47 PM
Photo of कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या के मामले पर AAP ने सरकार को घेरा, आतिशी ने सीएम को लिखा पत्र, मांगा इस्तीफा

कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या के मामले पर AAP ने सरकार को घेरा, आतिशी ने सीएम को लिखा पत्र, मांगा इस्तीफा

30 August 2025 - 7:23 PM
Back to top button