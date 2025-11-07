मनोरंजन

कैटरीना-विक्की के घर गूंजी किलकारी, 42 साल बाद एक्ट्रेस बनीं मां

Shanti Kumari7 November 2025 - 3:00 PM
1 minute read
Katrina Kaif baby
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने पहले बेटे का स्वागत किया।

New Delhi : बॉलीवुड से इन दिनों लगातार किसी न किसी सितारों के घर में नन्हें मेहमान का आगमन हो रहा है। हाल ही में अभी बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने बेटे को जन्म दिया है। इस बीच आज कैटरीना कैफ और विक्की कौशल भी पैरेंट्स बन चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए विक्की और कैटरीना ने फैंस को खुशखबरी दी।

फैन्स को बेटे के आने की खुशखबरी देते हुए विक्की कौशल ने लिखा कि हमारी खुशियों की सौगात इस दुनिया में आ चुका है। अपार कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर 2025, कटरीना और विक्की., एक्टर के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है।

पेरेंट्स बनने की खुशी साझा करते हुए कैटरीना और विक्की ने लिखा घर पर नन्हा राजकुमार आया है। हम दोनों ही खुशी से फूले नहीं समा पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी हैप्पीनेस है और हम भगवान का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने जीवन में बेटे को दिया है। विक्की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि मैं ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं। ओम्. वहीं विक्की कौशल का भाई और बॉलीवुड अभिनेता सनी कौशल ने लिखा – “मैं चाचा बन गया”।

बता दें कि 23 सितंबर 2025 को दोनों ने घोषणा की कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इस दौरान दोनों ने इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा चैप्टर’ कहा। एक भावुक नोट में, इस कपल ने लिखा, ‘खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।’ 

