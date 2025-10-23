Uttarakhand

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अगले 6 महीने पूजा होगी ऊखीमठ में

Ajay Yadav23 October 2025 - 11:11 AM
1 minute read
Baba Kedarnath :
केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अगले 6 महीने पूजा होगी ऊखीमठ में

फटाफट पढ़ें

  • केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद
  • भाई दूज पर श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन आए
  • बाबा केदार की पूजा अगले 6 महीने ऊखीमठ में
  • डोली रामपुर, गुप्तकाशी और फिर ऊखीमठ जाएगी
  • केदारनाथ और बदरीनाथ में रिकॉर्ड श्रद्धालु आए

Baba Kedarnath : उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. भाई दूज के अवसर पर सुबह करीब 8:30 बजे अगले छह महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए, जिसमें हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे. इस दौरान केदारघाटी में “हर हर महादेव” और “जय बाबा केदार” के जयघोष गूंज उठे. इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे. वहीं, यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे.

बाबा केदार की पूजा ऊखीमठ में होगी

अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी. कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की चल डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना होगी.

यात्रा के पहले दिन, यानी आज डोली रामपुर में रात्रि विश्राम करेगी. इसके बाद 24 अक्टूबर को यह गुप्तकाशी पहुंचेगी. तीसरे दिन 25 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ पहुंचेगी. यहां बाबा केदार की पूजा-अर्चना और दर्शन अगले छह महीने तक जारी रहेंगे.

केदारनाथ और बदरीनाथ में रिकॉर्ड श्रद्धालु

उत्तराखंड में मानसून के दौरान आपदाओं के बावजूद चारधाम यात्रा लगातार जारी रही. बर्फबारी और खराब मौसम के बावजूद रफ्तार पकड़े रही. केदारनाथ और बदरीनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं की संख्या ने नये रिकॉर्ड कायम किए. केदारनाथ में जहां इस साल दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बुधवार को 16.56 लाख के पार चली गई, वहीं बदरीनाथ में यह आंकड़ा 14.53 लाख से अधिक पहुंच गया.

आंकड़ों के अनुसार, पिछला रिकॉर्ड 2024 में बना था, उस साल पूरे यात्राकाल में केदारनाथ मंदिर में 16.52 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि बदरीनाथ में 14.35 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 October 2025 - 11:11 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of उत्तराखंड में ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की टक्कर में चार मजदूरों की मौत, कई घायल

उत्तराखंड में ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की टक्कर में चार मजदूरों की मौत, कई घायल

19 October 2025 - 9:30 AM
Photo of उत्तराखंड के संस्कृत छात्रों के लिए सुनहरा अवसर: अंतरराष्ट्रीय रोजगार और सम्मेलन की तैयारी

उत्तराखंड के संस्कृत छात्रों के लिए सुनहरा अवसर: अंतरराष्ट्रीय रोजगार और सम्मेलन की तैयारी

9 October 2025 - 5:39 PM
Photo of घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

7 October 2025 - 7:48 PM
Photo of सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

सीएम धामी बोले पेपर लीक प्रकरण पर: छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं

28 September 2025 - 8:22 PM
Photo of उत्तराखंड में मौसम का कहर, आज 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून समेत कई जगह स्कूल बंद

उत्तराखंड में मौसम का कहर, आज 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून समेत कई जगह स्कूल बंद

16 September 2025 - 11:39 AM
Photo of उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, विभाग के प्रयासों की दी जानकारी

10 September 2025 - 8:28 PM
Photo of उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

5 September 2025 - 11:36 AM
Photo of CM बदले जाने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज

CM बदले जाने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज

31 August 2025 - 9:36 AM
Photo of उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों की CM धामी ने की समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश

उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों की CM धामी ने की समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश

30 August 2025 - 4:11 PM
Photo of उत्तराखंड में हवाई संपर्क मजबूत, चिन्यालीसौड़-गौचर एयर स्ट्रिप का संचालन वायु सेना संभालेगी, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विकास जल्द

उत्तराखंड में हवाई संपर्क मजबूत, चिन्यालीसौड़-गौचर एयर स्ट्रिप का संचालन वायु सेना संभालेगी, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विकास जल्द

25 August 2025 - 11:15 PM
Back to top button