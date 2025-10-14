Bihar

टिकट की जंग में JDU विधायक गोपाल मंडल का सीएम आवास पर धरना, बोले- बिना मिले नहीं हटूंगा

Ajay Yadav14 October 2025 - 12:21 PM
2 minutes read
Bihar Elections 2025 :
फटाफट पढ़ें

  • बिहार चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज
  • जेडीयू विधायक गोपाल मंडल धरने पर बैठे
  • टिकट कटने की साजिश का लगाया आरोप
  • सीएम नीतीश से मुलाकात तक नहीं हटेंगे
  • अतिपिछड़ों की अनदेखी पर जताई नाराजगी

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और पहले चरण के नामांकन के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी हैं. इस बीच नेता, विधायक और मंत्री अपनी-अपनी सीटें सुरक्षित करने और सियासी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं. इसी बीच JDU विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए है. उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के करीबी लोग उनका टिकट काटने की साजिश रच रहे हैं. इसके चलते वे सीएम नीतीश कुमार से इस मामले पर चर्चा करेंगे.

मीडिया से बातचीत में गोपाल मंडल ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना है और वे सुबह 8 बजे से गेट पर बाहर खड़े हैं. एक सवाल के जवाब में उन्होंने खुद के लिए कहा कि हां कद्दावर नेता हैं तो ई लो समझेगा तब ना.. टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हां एकदम टिकट मिलेगा.

सीएम से मिले बिना नहीं हटेंगे गोपाल मंडल

इतने में उनके समर्थक भी उनके साथ खड़े होकर नारे लगाने लगे. जेडीयू नेता ने कहा कि बिना टिकट लिए वे यहां से नहीं हटेंगे और सीएम आवास से दूर नहीं जाएंगे. उन्होंने बताया कि उनकी मौजूदगी की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी गई है और उनसे मिले बिना हम यहां से नहीं जाएंगे. बीते दिनों ऐसी खबरें आई थी कि गोपाल मंडल ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, मीडिया से बातचीत में उन्होंने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया.

कुछ समय पहले गोपाल मंडल का एक पत्र सामने आया था, जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था. इस पत्र में उन्होंने जेडीयू से अपनी शिकायत की. उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों के शासनकाल में अतिपिछड़ा वर्ग से पूरी तरह से समर्थन और वोट तो लिया गया. पार्टी ने फायदा भी उठाया, लेकिन हर स्तर पर उनके हक और फायदों की अनदेखी की गई.

