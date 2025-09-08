Punjabराज्य

पंजाब SC आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा, दी राहत सामग्री

Punjab Floods Relief
SC आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स :-

  • जसवीर सिंह गढ़ी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया.
  • पीड़ितों को राहत सामग्री और दवाइयां बांटी गईं.
  • संत सिपाही सोसाइटी और बाबा केवल सिंह ने सहयोग किया.

Punjab Floods Relief : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने आज गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया. इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की.

पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि जसवीर सिंह गढ़ी की प्रेरणा से लुधियाना की संत सिपाही सोसाइटी और भाई दविंदर सिंह द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए एकत्र की गई राहत सामग्री और दवाइयां लेकर रड़ेवाली और मंसूर झंगी में बाढ़ पीड़ितों को वितरित की गई.

प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान तप अस्थान खुरालगढ़ साहिब से संत बाबा केवल सिंह चाकर भी आवश्यक दवाइयां लेकर जसवीर सिंह गढ़ी के साथ मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : बीमार लेकिन बेहाल जनता के साथ: अस्पताल से बाढ़ राहत पर नजर रख रहे हैं सीएम भगवंत मान

