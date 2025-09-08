Punjabराज्य

बीमार लेकिन बेहाल जनता के साथ: अस्पताल से बाढ़ राहत पर नजर रख रहे हैं सीएम भगवंत मान

Anup Tiwari8 September 2025 - 4:23 PM
2 minutes read
Bhagwant Mann
CM मान ने अस्पताल से की समीक्षा बैठक

Bhagwant Mann : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में खराब स्वास्थ्य के कारण उपचाराधीन हैं. इसके बावजूद वे राज्यवासियों की भलाई के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रदेश में चलाए जा रहे बड़े पैमाने पर राहत व बचाव कार्यों की गहन निगरानी कर रहे हैं.

उन्होंने राज्य में बाढ़ के बढ़ते संकट को देखते हुए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ से संबंधित समीक्षा बैठक की.

बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना रहे कोई

बाढ़ के कारण उत्पन्न गंभीर हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक भी नागरिक राहत व बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे. विशेष रूप से जो लोग बाढ़ के पानी के कारण मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनके लिए भोजन, चिकित्सकीय सुविधा एवं अन्य आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए.

बैठक के उपरांत मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री की सेहत में सुधार हो रहा है और एक-दो दिनों में वे हमारे बीच लौटने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान हाल ही में आए बाढ़ व भारी बारिश से प्रभावित हजारों परिवारों पर ही केंद्रित है. उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता देने और उनके टूटे हुए घर पुनः बनाने के लिए एकजुट व दृढ़ है.

20 लाख से अधिक लोग प्रभावित, सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि एकत्रित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 23 जिलों के 2050 गांवों में कुल 3,87,898 व्यक्ति बेघर हो चुके हैं, जबकि 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अब तक 22,938 व्यक्तियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 219 राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें कुल 5404 व्यक्तियों को शरण दी गई है.

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के कई जिलों में अब तक कुल 1,76,980.05 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है. उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण अब तक 48 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि जिला पठानकोट से 3 व्यक्ति लापता हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari8 September 2025 - 4:23 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

8 September 2025 - 3:36 PM
Photo of पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

पंजाब में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और पशुओं की मदद के लिए मिल्कफेड ने राहत और बचाव अभियान किया शुरू

8 September 2025 - 3:29 PM
Photo of राज्यसभा सांसद संजय सिंह और लाल चंद कटारूचक ने कठलौर व बमियाल में बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राज्यसभा सांसद संजय सिंह और लाल चंद कटारूचक ने कठलौर व बमियाल में बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

8 September 2025 - 2:51 PM
Photo of राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री

राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री

8 September 2025 - 2:15 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ का कहर: कैबिनेट मंत्री और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे, हजारों परिवारों को मिली मदद

पंजाब में बाढ़ का कहर: कैबिनेट मंत्री और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे, हजारों परिवारों को मिली मदद

8 September 2025 - 2:05 PM
Photo of राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षक दिवस पर बाढ़ राहत कोष में दिए 1.25 लाख रुपये

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षक दिवस पर बाढ़ राहत कोष में दिए 1.25 लाख रुपये

8 September 2025 - 12:47 PM
Photo of पंजाब में स्कूल-कॉलेज फिर से खुले: जानें कब से शुरू होंगी कक्षाएं और किस जिले में रहेंगे बंद

पंजाब में स्कूल-कॉलेज फिर से खुले: जानें कब से शुरू होंगी कक्षाएं और किस जिले में रहेंगे बंद

8 September 2025 - 11:52 AM
Photo of पिथमपुर केमिकल फैक्टरी में गैस रिसाव हादसा, तीन कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

पिथमपुर केमिकल फैक्टरी में गैस रिसाव हादसा, तीन कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

7 September 2025 - 11:21 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ के संकट पर तुरंत और संवेदनशील प्रतिक्रिया दी, केंद्र से जवाबदेही और समर्थन की मांग: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब सरकार ने बाढ़ के संकट पर तुरंत और संवेदनशील प्रतिक्रिया दी, केंद्र से जवाबदेही और समर्थन की मांग: हरपाल सिंह चीमा

7 September 2025 - 9:43 PM
Photo of पठानकोट के दीपित शर्मा बने लेफ्टिनेंट, पासिंग आउट परेड में कुमाऊं रेजीमेंट में हुआ गौरवपूर्ण कमीशन

पठानकोट के दीपित शर्मा बने लेफ्टिनेंट, पासिंग आउट परेड में कुमाऊं रेजीमेंट में हुआ गौरवपूर्ण कमीशन

7 September 2025 - 9:01 PM
Back to top button