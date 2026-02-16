विदेश

इज़राइली सेना ने लेबनान में किया बड़ा धमाका, हिज़्बुल्लाह आतंकवादी ढेर

Israel Air Strike
इज़राइली सेना ने लेबनान में किया बड़ा धमाका , हिज़्बुल्लाह आतंकवादी ढेर

Israel Air Strike : IDF (इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़) ने सोमवार सुबह हमला किया और एक आतंकवादी को मार गिराया, जो दक्षिणी लेबनान के हनिन इलाके में हिज़्बुल्लाह आतंकवादी संगठन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बसाने की कोशिश में लगा हुआ था।

तीन हिज़्बुल्लाह आतंकवादियों का खात्मा

IDF ने कहा, आतंकवादियों की हरकतें इज़राइल और लेबनान के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन हैं। IDF ने यह भी बताया कि पिछले हफ़्ते उसके 91वें डिवीज़न “गैलील फ़ॉर्मेशन” की सेना ने तीन हिज़्बुल्लाह आतंकवादियों को मार गिराया, जो लेबनान में आतंकवादी संगठन के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने का काम कर रहे थे।

आतंकवादी साज़िशें नाकाम

इसके अलावा, डिवीज़न फ़ोर्स ने कई बिल्डिंग और इंजीनियरिंग टूल्स को नष्ट कर दिया, जिनका इस्तेमाल हिज़्बुल्लाह दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी साज़िशों को बढ़ावा देने के लिए करता था। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

